Docentes y administrativos de la Unachi protestan por atraso en pagos a bancos pese a descuentos en planilla

El personal dijo que la mayoría del personal universitario cumple con sus funciones y únicamente exige conocer qué está ocurriendo con los descuentos efectuados en planilla y cuándo serán transferidos a las entidades financieras.

Chiriquí/Docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) protestaron este lunes frente a la rectoría para exigir explicaciones por el retraso en el pago de sus quincenas y de los descuentos realizados en planilla destinados a bancos, financieras y otros acreedores, los cuales, aseguran, no se han transferido desde hace más de dos meses.

Los manifestantes calificaron la situación como grave, al señalar que varias entidades bancarias ya les han notificado el atraso en sus obligaciones, pese a que los montos correspondientes han sido descontados de sus salarios.

La profesora Katia Acosta González, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación con 25 años de servicio en la Unachi, explicó que la incertidumbre afecta tanto a docentes como a administrativos.

"Estamos muy preocupados porque desde hace dos meses a la planta docente y administrativa no nos cancelan a los acreedores todos los préstamos que tenemos y nuestras quincenas no llegan en el tiempo", manifestó.

Acosta indicó que los funcionarios han acudido a las entidades bancarias para explicar la situación, pero muchos préstamos ya registran atrasos que afectan su historial crediticio.

La docente también advirtió que el problema impacta la labor académica, ya que muchos profesores deben desplazarse diariamente a centros regionales y extensiones universitarias en distritos como Boquete, Volcán, Llano Ñopo, Alto Caballero y Cuesta de Piedra para cumplir con sus responsabilidades.

Por su parte, Lourdes Serrano, vocera de los administrativos, señaló que la situación trasciende el ámbito económico y está generando afectaciones emocionales entre los trabajadores.

""Vienen a generarse problemas de ansiedad, depresión, de situaciones de estrés que pueden ir en aumento", advirtió Serrano.

Los manifestantes insistieron en que la mayoría del personal universitario cumple con sus funciones y únicamente exige conocer qué está ocurriendo con los descuentos efectuados en planilla y cuándo serán transferidos a las entidades financieras.

Desde la rectoría de la Unachi se informó que este lunes se haría efectivo el pago de la quincena a los funcionarios. No obstante, indicaron que continúan las gestiones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Meduca) para encontrar una solución al pago de los montos adeudados a bancos y financieras correspondientes a los descuentos realizados en las planillas de los trabajadores.

Información de Demetrio Ábrego

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