'Emergencia social' en muelle de Bastimentos: Miles de usuarios serían afectados por desalojo ¿Qué está pasando?

La posible pérdida de acceso al muelle de Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, ha encendido las alertas entre residentes, operadores de transporte y empresarios locales, quienes advierten sobre un grave impacto social, económico y turístico si se concreta el desalojo del punto de atraque que por generaciones ha servido como vía de conexión.

El representante de Bastimentos, Ashburn Dixon, explicó que el muelle se encuentra en un área que históricamente ha sido utilizada por la comunidad, pero que recientemente apareció un título de propiedad privada, lo que ha derivado en acciones para desalojar a quienes operan y utilizan el lugar.

“Tenemos un globo de terreno que es fondo marino en donde por generaciones Bastimento ha ocupado en isla Colón (…) hoy en día resulta ser que sale un título de la nada y nos están desalojando”, afirmó Dixon.

El muelle no solo es utilizado por residentes de Bastimentos, sino también por habitantes de San Cristóbal, Punta Laurel, Tierra Oscura y otros corregimientos del distrito de Bocas del Toro, lo que amplía el alcance del problema.

“Estamos hablando de más de mil personas por día, pero en temporadas altas (…) más de 10 mil personas por semana”, detalló.

Entre los principales afectados se encuentran estudiantes, trabajadores, pacientes que deben trasladarse por motivos de salud, turistas y comerciantes, quienes dependen del muelle para su movilidad y sustento.

Lancheros en alerta

Lancheros que han prestado el servicio por décadas coincidieron en que el uso del muelle ha sido continuo e ininterrumpido por más de medio siglo. Algunos relataron que incluso ha sido el punto de acceso para emergencias médicas y traslados esenciales desde generaciones anteriores.

Enrique Forbes, uno de los operadores afectados, resumió la situación señalando que el muelle ha sido utilizado “toda la vida”, no solo por los trabajadores del transporte, sino por toda la comunidad de la zona costera.

Roberto Robinso detalló que actualmente, alrededor de 32 lancheros organizados en asociación, además de operadores independientes, atracan regularmente en el lugar.

El representante de Bastimentos advirtió que el cierre del muelle afectaría directamente a hoteles, restaurantes y pequeños negocios, reduciendo el flujo de visitantes hacia una de las zonas más importantes del turismo en el archipiélago, ya que Bastimentos cuenta con más de 12 puntos turísticos activos.

Solicitud de expropiación y llamado al Ejecutivo

Ante la situación, las autoridades locales y comunitarias han solicitado la intervención del Órgano Ejecutivo, planteando la posibilidad de una expropiación por emergencia social, amparada en el artículo 338 de la Constitución de la República.

“Esto es una emergencia social”, afirmó Dixon, al subrayar que la pérdida del muelle limitaría el acceso a educación, salud y oportunidades económicas.

Aunque el propietario del terreno ha permitido el uso temporal del muelle, los residentes aseguran que ya existe una fecha límite para abandonar el área, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios.

“Ya nos están echando (…) vamos a seguir luchando porque esta es una causa justa”, sostuvo el representante.

Dixon subrayó que la situación no solo afecta a una comunidad específica, sino al desarrollo integral de Bocas del Toro, especialmente en un contexto donde se busca diversificar la economía de la provincia más allá de la actividad bananera.

"En verdad, sin ese muelle, Bastimento merma, Bocas del Toro merma y el país en sí merma", lamentó.

