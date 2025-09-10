Emiten aviso de vigilancia por corrientes de retorno en el Pacífico panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por corrientes de retorno en el Pacífico panameño, vigente desde las 7:00 a.m. del 10 de septiembre hasta las 11:59 p.m. del 12 de septiembre de 2025. La medida se da tras un pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que advierte sobre condiciones marítimas adversas en distintos puntos del litoral.

Condiciones previstas

De acuerdo con el informe, en el Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí) se esperan olas de 0.5 a 1.2 metros, vientos de 10 a 20 km/h y periodos de olas de entre 14 y 16 segundos.

En el Pacífico Central (península de Azuero y sur de Veraguas), las olas alcanzarán entre 0.5 y 1.0 metros, con vientos de 10 a 20 km/h y periodos de entre 14 y 17 segundos.

Mientras que en el Pacífico Oriental (Golfo de Panamá y Darién), se registrarán olas de 0.5 a 1.2 metros, vientos de 10 a 25 km/h y periodos de entre 14 y 17 segundos.

Recomendaciones

El SINAPROC advirtió que se prevén máximas mareas de hasta 5.3 metros (17.4 pies) los días 10 y 11 de septiembre, por lo que recomendó a la población:

Mantenerse alejados de playas, ríos y quebradas durante el periodo del aviso.

Evitar actividades recreativas o de pesca en zonas con fuerte oleaje.

Extremar la precaución en bañistas y embarcaciones pequeñas en las costas del Pacífico.

Seguir en todo momento las instrucciones de las autoridades y atender únicamente los avisos oficiales.

El organismo recordó que las líneas de emergencia habilitadas son el 520-4429 / 520-4455 y el 911.