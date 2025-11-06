Empleos en Panamá: Ministerio de Trabajo publica nuevas vacantes disponibles

A través de su bolsa de empleo la entidad sigue promoviendo la empleabilidad en Panamá, sumando esfuerzos con la empresa privada para ofrecer nuevas vacantes.

Mitradel impulsa reinserción laboral con nuevas oportunidades de empleo
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en alianza con el sector privado, ha ampliado la oferta de vacantes disponibles promoviendo nuevas oportunidades para los panameños y contribuyendo a la dinamización de la economía nacional.

Las vacantes se distribuyen en diversas provincias y abarcan áreas tecnológicas, industriales y de servicios, reflejando la variedad de sectores que actualmente demandan mano de obra calificada.

Oportunidades en Panamá Oeste

Entre las plazas disponibles en esta región destacan:

  • Ejecutivo de Ventas: Experiencia en cotizaciones de provisiones y “store” para barcos, con dominio avanzado del inglés.
  • Coordinador de Operaciones: Técnico o profesional en transporte y logística.
  • Pintor – Armador: Conocimientos en ebanistería y manejo de herramientas.
  • Técnico Eléctrico: Formación técnica o bachiller en Electricidad o carreras afines.
  • Asistente de Planilla: Estudios en Contabilidad, Administración o Recursos Humanos.
  • Supervisor de Control de Calidad (Área Alimentaria): Formación en Ingeniería Industrial, Química, Biología o Ingeniería Alimentaria.

Oportunidades en la Ciudad de Panamá

La capital concentra una amplia gama de vacantes, entre ellas:

  • Operador de Grúas – Digger Derricks: Certificación de Arkejo y licencia tipo F.
  • Gerente de Calidad, Diseño y Auditoría: Experiencia como Auditor Líder o Interno ISO 9001.
  • Ingeniero Mecánico Industrial o Automotriz: Para labores de planificación y supervisión técnica.
  • Técnico de Instalación: Conocimientos en electricidad, plomería y licencia tipo D.
  • Oficial de Seguridad y Salud Ocupacional: Técnico idóneo con experiencia en prevención de riesgos e impactos ambientales.
  • Supervisor de Planta: Experiencia en entornos industriales exigentes.
  • Ingeniero de Control de Costos y Planificación: Ingeniero Civil con inglés avanzado.
  • Especialista en Asuntos Regulatorios: Licenciatura en Farmacia e idoneidad profesional.
  • Auxiliar de Mantenimiento General: Nivel técnico completo y carné de salud vigente.
  • Técnico en Instalación de Ascensores y Escaleras Eléctricas: Formación técnica en electricidad, mecánica o electrónica.
  • Hostess / Cajera: Excelentes habilidades de atención al cliente y carnés de salud al día.
  • Encargado de Sucursal: Conocimientos en facturación electrónica y sistemas de punto de venta.
  • Asistente de Panadería: Experiencia en panificación y carnés de salud vigentes.
  • Coordinador(a) de Logística: Formación en administración o logística, con manejo de inglés básico a intermedio.

Los interesados pueden postularse directamente a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde semanalmente se actualizan las vacantes disponibles en todo el país.

