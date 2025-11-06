Empleos en Panamá: Ministerio de Trabajo publica nuevas vacantes disponibles
A través de su bolsa de empleo la entidad sigue promoviendo la empleabilidad en Panamá, sumando esfuerzos con la empresa privada para ofrecer nuevas vacantes.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en alianza con el sector privado, ha ampliado la oferta de vacantes disponibles promoviendo nuevas oportunidades para los panameños y contribuyendo a la dinamización de la economía nacional.
Las vacantes se distribuyen en diversas provincias y abarcan áreas tecnológicas, industriales y de servicios, reflejando la variedad de sectores que actualmente demandan mano de obra calificada.
Oportunidades en Panamá Oeste
Entre las plazas disponibles en esta región destacan:
- Ejecutivo de Ventas: Experiencia en cotizaciones de provisiones y “store” para barcos, con dominio avanzado del inglés.
- Coordinador de Operaciones: Técnico o profesional en transporte y logística.
- Pintor – Armador: Conocimientos en ebanistería y manejo de herramientas.
- Técnico Eléctrico: Formación técnica o bachiller en Electricidad o carreras afines.
- Asistente de Planilla: Estudios en Contabilidad, Administración o Recursos Humanos.
- Supervisor de Control de Calidad (Área Alimentaria): Formación en Ingeniería Industrial, Química, Biología o Ingeniería Alimentaria.
Oportunidades en la Ciudad de Panamá
La capital concentra una amplia gama de vacantes, entre ellas:
- Operador de Grúas – Digger Derricks: Certificación de Arkejo y licencia tipo F.
- Gerente de Calidad, Diseño y Auditoría: Experiencia como Auditor Líder o Interno ISO 9001.
- Ingeniero Mecánico Industrial o Automotriz: Para labores de planificación y supervisión técnica.
- Técnico de Instalación: Conocimientos en electricidad, plomería y licencia tipo D.
- Oficial de Seguridad y Salud Ocupacional: Técnico idóneo con experiencia en prevención de riesgos e impactos ambientales.
- Supervisor de Planta: Experiencia en entornos industriales exigentes.
- Ingeniero de Control de Costos y Planificación: Ingeniero Civil con inglés avanzado.
- Especialista en Asuntos Regulatorios: Licenciatura en Farmacia e idoneidad profesional.
- Auxiliar de Mantenimiento General: Nivel técnico completo y carné de salud vigente.
- Técnico en Instalación de Ascensores y Escaleras Eléctricas: Formación técnica en electricidad, mecánica o electrónica.
- Hostess / Cajera: Excelentes habilidades de atención al cliente y carnés de salud al día.
- Encargado de Sucursal: Conocimientos en facturación electrónica y sistemas de punto de venta.
- Asistente de Panadería: Experiencia en panificación y carnés de salud vigentes.
- Coordinador(a) de Logística: Formación en administración o logística, con manejo de inglés básico a intermedio.
Los interesados pueden postularse directamente a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde semanalmente se actualizan las vacantes disponibles en todo el país.