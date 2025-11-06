Empleos en Panamá: Ministerio de Trabajo publica nuevas vacantes disponibles

A través de su bolsa de empleo la entidad sigue promoviendo la empleabilidad en Panamá, sumando esfuerzos con la empresa privada para ofrecer nuevas vacantes.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en alianza con el sector privado, ha ampliado la oferta de vacantes disponibles promoviendo nuevas oportunidades para los panameños y contribuyendo a la dinamización de la economía nacional.

Las vacantes se distribuyen en diversas provincias y abarcan áreas tecnológicas, industriales y de servicios, reflejando la variedad de sectores que actualmente demandan mano de obra calificada.

Oportunidades en Panamá Oeste

Entre las plazas disponibles en esta región destacan:

Ejecutivo de Ventas: Experiencia en cotizaciones de provisiones y “store” para barcos, con dominio avanzado del inglés.

Experiencia en cotizaciones de provisiones y “store” para barcos, con dominio avanzado del inglés. Coordinador de Operaciones: Técnico o profesional en transporte y logística.

Técnico o profesional en transporte y logística. Pintor – Armador: Conocimientos en ebanistería y manejo de herramientas.

Conocimientos en ebanistería y manejo de herramientas. Técnico Eléctrico: Formación técnica o bachiller en Electricidad o carreras afines.

Formación técnica o bachiller en Electricidad o carreras afines. Asistente de Planilla: Estudios en Contabilidad, Administración o Recursos Humanos.

Estudios en Contabilidad, Administración o Recursos Humanos. Supervisor de Control de Calidad (Área Alimentaria): Formación en Ingeniería Industrial, Química, Biología o Ingeniería Alimentaria.

Oportunidades en la Ciudad de Panamá

La capital concentra una amplia gama de vacantes, entre ellas:

Operador de Grúas – Digger Derricks: Certificación de Arkejo y licencia tipo F.

Certificación de Arkejo y licencia tipo F. Gerente de Calidad, Diseño y Auditoría: Experiencia como Auditor Líder o Interno ISO 9001.

Experiencia como Auditor Líder o Interno ISO 9001. Ingeniero Mecánico Industrial o Automotriz: Para labores de planificación y supervisión técnica.

Para labores de planificación y supervisión técnica. Técnico de Instalación: Conocimientos en electricidad, plomería y licencia tipo D.

Conocimientos en electricidad, plomería y licencia tipo D. Oficial de Seguridad y Salud Ocupacional: Técnico idóneo con experiencia en prevención de riesgos e impactos ambientales.

Técnico idóneo con experiencia en prevención de riesgos e impactos ambientales. Supervisor de Planta: Experiencia en entornos industriales exigentes.

Experiencia en entornos industriales exigentes. Ingeniero de Control de Costos y Planificación: Ingeniero Civil con inglés avanzado.

Ingeniero Civil con inglés avanzado. Especialista en Asuntos Regulatorios: Licenciatura en Farmacia e idoneidad profesional.

Licenciatura en Farmacia e idoneidad profesional. Auxiliar de Mantenimiento General: Nivel técnico completo y carné de salud vigente.

Nivel técnico completo y carné de salud vigente. Técnico en Instalación de Ascensores y Escaleras Eléctricas: Formación técnica en electricidad, mecánica o electrónica.

Formación técnica en electricidad, mecánica o electrónica. Hostess / Cajera: Excelentes habilidades de atención al cliente y carnés de salud al día.

Excelentes habilidades de atención al cliente y carnés de salud al día. Encargado de Sucursal: Conocimientos en facturación electrónica y sistemas de punto de venta.

Conocimientos en facturación electrónica y sistemas de punto de venta. Asistente de Panadería: Experiencia en panificación y carnés de salud vigentes.

Experiencia en panificación y carnés de salud vigentes. Coordinador(a) de Logística: Formación en administración o logística, con manejo de inglés básico a intermedio.

Los interesados pueden postularse directamente a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde semanalmente se actualizan las vacantes disponibles en todo el país.