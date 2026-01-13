Empresario evita condena de prisión con acuerdo de pena por falsificar documentos de los bomberos

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la denuncia fue presentada en el año 2024, luego de detectarse irregularidades en la documentación del establecimiento comercial.

Un empresario de nacionalidad china fue condenado por el delito contra la fe pública, en la modalidad de alteración y falsificación de documentos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en un caso registrado en Panamá Oeste.

La audiencia de control de garantías se realizó la tarde de este martes 13 de enero, donde se acreditó la vinculación del imputado con la falsificación de un documento oficial relacionado con una lavandería ubicada en Arraiján Cabecera.

De acuerdo con Victor Álvarez, director del Cuerpo de Bomberos, la denuncia fue presentada en el año 2024, luego de detectarse irregularidades en la documentación del establecimiento comercial.

🔗👉 También le puede interesar: Bomberos atienden los primeros incendios del 2026 en la ciudad capital

El empresario fue inicialmente condenado a cuatro años de prisión; sin embargo, mediante un acuerdo de pena, la sanción fue reemplazada por un subrogado penal, consistente en el pago de una multa de 400 días a razón de tres dólares diarios, lo que equivale a 1,200 dólares, por lo que no ingresará a prisión.

Álvarez explicó que la figura del subrogado penal está contemplada dentro del marco jurídico vigente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Subrayó que, al tener conocimiento de la posible comisión de un hecho punible, la institución actuó de manera inmediata, poniendo el caso en conocimiento del Ministerio Público.

“No vamos a permitir ni dentro de la institución ni fuera de la institución actos de corrupción que no se han presentado ante el Ministerio Público", advirtió tanto a ciudadanos como a comerciantes.

Las autoridades subrayaron que este es el primer caso en el país que culmina con una condena por falsificación de documentos del Cuerpo de Bomberos, y señalaron que en la provincia de Veraguas también se presentó una denuncia similar que se encuentra en proceso. Como pena accesoria, también se le ordenó el cierre del establecimiento comercial por un período de un año.

Información de Yiniva Caballero

Otras notas que podría leer: