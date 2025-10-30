Encuentro científico destaca la importancia de conservar los sitios Ramsar en Panamá

Panamá/Durante un encuentro científico, especialistas presentaron estudios sobre los sitios Ramsar, zonas de humedales como lagunas, manglares y pantanos que han sido declaradas áreas protegidas por su alto valor ecológico, biológico y social. Estos ecosistemas cumplen un papel fundamental en la protección de aves, diversas especies y en la conservación de los recursos hídricos.

En el caso de la Laguna de Matusagratí y el Golfo de Montijo, los expertos y docentes que realizan investigaciones en estas áreas destacaron que ambas se mantienen en condiciones adecuadas de conservación. No obstante, advirtieron sobre algunas amenazas, entre ellas las actividades agrícolas y los cultivos de arroz, que implican la expansión de tierras y el uso de agroquímicos.

La investigadora Indra Candanedo, de la Universidad Técnica, señaló la necesidad de buscar alternativas sostenibles que permitan continuar con las actividades productivas sin afectar el ecosistema, promoviendo el uso responsable del agua y la reducción de productos químicos.

Por su parte, Yolanis Ribles, investigadora de la Universidad de Panamá, indicó que las prácticas agrícolas y ganaderas, junto con el uso tradicional de herbicidas, han tenido un impacto negativo en los ecosistemas. Sin embargo, aclaró que para determinar el nivel real de contaminación es necesario llevar a cabo estudios más profundos que permitan identificar las causas y la magnitud del problema.

Ambas investigadoras coincidieron en la importancia de promover el turismo sostenible, fortalecer la investigación científica en estas zonas y destinar mayores recursos para su conservación.

Con información de Jorge Quirós.