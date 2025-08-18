Diputado Cedeño solicita reactivación del Pacto de Estado para que evalúe jubilaciones de magistrados y jueces

Panamá/El diputado de la República, Ernesto Cedeño Alvarado, envió este lunes 18 de agosto de 2025 una carta a la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, en la que solicitó la reactivación urgente del Pacto de Estado por la Justicia, con el fin de que se analicen los efectos del Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho acuerdo creó un “fondo de retiro complementario” para jueces y magistrados, lo cual, según Cedeño, constituye un privilegio injustificado que erosiona el sistema judicial y genera un desequilibrio económico en detrimento de otros sectores del Estado.

Sin embargo, la solicitud surge en medio de las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien, el 7 de agosto, durante una de sus conferencias semanales, afirmó que “el Pacto nació muerto y así se va a quedar”.

En tanto, en su misiva, el diputado de la bancada Seguimos argumentó que este tipo de medidas atentan contra el principio de igualdad, producen efectos negativos en la administración de justicia y no guardan relación con la verdadera independencia judicial.

Se ha erosionado el sistema judicial, por virtud de este acuerdo que producirá un efecto dominó, un desequilibrio económico por virtud de exigencias que pudieran solicitar otros entes públicos de igual jerarquía constitucional”, advirtió Cedeño en la carta.

El diputado sostuvo que el acuerdo otorga privilegios contrarios a la Constitución y solicitó al Pacto de Estado por la Justicia emitir las recomendaciones pertinentes con carácter urgente.

“Está de más afirmar que se necesita hoy en día, por lo anterior, una rectificación judicial en el sistema y ustedes podrían emitir las recomendaciones del caso, de manera inminente”, agregó.

La solicitud quedó formalmente presentada y sellada en la Procuraduría de la Administración hoy lunes 18 de agosto.

He pedido la reactivación del Pacto de Estado por la Justicia, para que atiendan el tema de las jubilaciones especiales del poder judicial, que erosiona el sistema judicial panameño. pic.twitter.com/in0wwbIys1 — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) August 18, 2025

El acuerdo avalado por la Corte ha generado una serie de críticas de dirigentes de distintos sectores del país. Tanto así, que el 12 de agosto el pleno de la Corte, liderado por la magistrada María Eugenia López, indicó mediante un comunicado que son conscientes de las críticas que ha suscitado el Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024, por el cual se crea un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial.

Dicho acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial N.° 30,340-C el 8 de agosto de 2025. En consecuencia, la Corte suspendió el plan de retiro para los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero lo mantuvo para los jueces y magistrados de tribunales superiores.

Cabe recordar, que este acuerdo llega apenas cuatro meses después de que el pleno de la Corte, por insistencia, obligara a la Contraloría General de la República —a cargo de Anel Bolo Flores— a refrendar un aumento salarial de $4,000 mensuales para los magistrados. En ese momento, el contralor Anel Flores calificó el ajuste como “muy inconveniente”, advirtiendo que representaba un aumento del 66 % en los ingresos, elevando el salario mensual a $14,000 (incluyendo sueldo base y gastos de representación). El incremento implica un gasto anual aproximado de un millón de dólares para el Estado.

Precisamente, sobre la resolución de aumento salarial establecida por la Corte, se marca un precedente, y abrió la posibilidad para que otros funcionarios con cargos similares soliciten aumentos. Llámese procurador de la Nación, de la Administración, magistrados del Tribunal de Cuentas, magistrados del Tribunal Electoral, etc.

Sin embargo, desde expresidentes, ministros y hasta ciudadanos han solicitado a la Corte eliminar el acuerdo, pero a la fecha, se mantiene vigente.