Escuelas de Chiriquí intensifican controles para frenar uso de 'vapeadores' entre estudiantes

La Dirección Regional de Educación en la provincia de Chiriquí ha solicitado a los directores de escuelas y colegios incrementar la vigilancia y las inspecciones en las áreas internas y externas de los planteles, ante el aumento de denuncias por el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos como "vapeadores", entre los estudiantes.

Maritza González, directora de Educación, afirmó que a través de los gabinetes psicopedagógicos y los inspectores de estas instituciones se ha solicitado a los directores realizar las debidas inspecciones con el fin de detectar este tipo de anomalías y buscar soluciones a la problemática.

Sin embargo, instó a los padres de familia a estar más pendientes de lo que llevan sus hijos en las mochilas, ya que también se dan casos con otros tipos de artículos que no son requeridos ni necesarios para el proceso de enseñanza en los centros educativos.

Indicó que el Ministerio de Educación ya tiene en ejecución algunos programas y proyectos para que los estudiantes, especialmente en las horas de recreo o después de clases, puedan participar en actividades que les permitan evitar caer en este tipo de práctica que afecta su salud.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, manifestó que se trata de una práctica ilegal, ya que la venta de este producto está prohibida y tampoco debe permitirse su uso en menores de edad. Y es que desde el pasado 13 de agosto de 2025 entró en vigencia la Resolución No. 146 de 31 de enero de 2025, que establece disposiciones sobre el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores.

La resolución regula la comercialización, promoción, publicidad y consumo de los sistemas electrónicos de administración de nicotina; así como de los productos de tabaco calentado, productos de nicotina oral, sus consumibles, envases de recarga, depósitos o cartuchos y otros accesorios, con o sin nicotina, en todo el territorio de la República de Panamá."

De acuerdo con el Minsa, esta reglamentación tiene como objetivo proteger la salud de la población en niñas, niños y adolescentes ante los riesgos registrados por el uso y la exposición a estos productos, así como a sus emisiones.

Información de Demetrio Ábrego

