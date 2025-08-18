¡Atención jubilados y pensionados! CSS inicia gestión para el segundo pago del bono permanente

Esta norma establece en el artículo 6 que los montos establecidos para el Programa de Beneficios Permanentes serán revisados cada dos años por el Órgano Ejecutivo.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó este lunes que ya inició la gestión para realizar el segundo pago del bono permanente que otorga la Ley 438 de 14 de junio de 2024, el cual corresponde a un monto de 50.00 dólares en el mes de agosto.

La CSS aclaró que está a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas realice la transferencia de fondos, que posteriormente deberá ser aprobada por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Este beneficio incluye a los pensionados del Programa de Riesgos Profesionales. Sin embargo, el pago cubre únicamente a los pensionados y jubilados que estaban vigentes en planilla al momento en que se promulgó la ley antes citada, es decir, desde el 14 de junio de 2024.

Lo establecido en la ley señala que los pagos estarán a cargo del Tesoro Nacional y, para tal propósito, el Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las partidas que serán asignadas con el monto correspondiente al 30.77 % del impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas establecido en el artículo 7-A de la Ley 45 de 1995.

Esta norma establece en el artículo 6 que los montos establecidos para el Programa de Beneficios Permanentes serán revisados cada dos años por el Órgano Ejecutivo. Las cifras de $50.00 en abril y agosto, y la de $40.00 en diciembre, podrán ser incrementadas, pero en ningún caso disminuidas.

