La súplica de los residentes en Bocas del Toro: 'No tenemos nada'

Changuinola, Bocas del Toro/Pese a que la normalidad vuelve paulatinamente a Bocas del Toro, la atención de sus pobladores se centra ahora en sus necesidades, principalmente relacionadas con el acceso a alimentación o cumplir sus compromisos de salud.

Frente del aeropuerto de Changuinola, que fue vandalizado la semana pasada, había un grupo de personas esperando que se gestione un vuelo humanitario, pues muchos tienen citas médicas en diferentes puntos del país, especialmente en la capital.

Muchos tenían más de 12 horas esperando; sin embargo, las autoridades informaron que aún hay cinco puntos cerrados en Bocas del Toro.

Mirtha Galloway, residente, dijo que en los próximos días tiene citas médicas en la capital y es una de las que se encuentra a la espera de un vuelo humanitario.

Sufre de artritis y debe atenderse en el Complejo Hospitalario y la Ciudad de la Salud.

“Supuestamente hay vuelos humanitarios, pero no hay nada”, acotó.

También está preocupada porque no tienen comida, dinero ni internet. “No tenemos nada que podamos decir que podamos comprar, ¿con qué vamos a comprar si los cajeros están cerrados? No tienen plata, no tenemos ninguna clase de comunicación ni efectivo, no tenemos nada… Hay muchos que están sin comida”, reveló Galloway.

Le preocupa su situación porque en marzo pasado perdió una cita y ahora está a punto de perderla, tendrán que pasar meses para obtenerla nuevamente y también le impactaría a su salud.

Otros de los residentes también se quejan de la falta de comunicación y el desabastecimiento de alimentos. Algunos se agolpan cerca de las entidades para tratar de encontrar algo de internet.

El estado de urgencia decretado por el Gobierno Nacional en Bocas del Toro fue extendido hasta el próximo domingo 29 de junio y se exceptúa de la norma el artículo 23 de la Constitución, referente al derecho de hábeas corpus de la suspensión de garantías.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló en su momento que la modificación al Decreto de Gabinete N.º 27 del 20 de junio de 2025, que incluye la eliminación del artículo 23, responde a observaciones de organismos internacionales y al respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con la extensión de la medida por cinco días más, el Gobierno espera lograr condiciones mínimas de seguridad para proceder con el levantamiento total de la suspensión de garantías en la provincia.

Ayer, el abogado y residente en Bocas del Toro, Senen Briceño, dijo estar optimista por las acciones que han tomado los estamentos de seguridad, sin embargo, reconoció que tomará tiempo la recuperación.

Recordemos que todo comenzó con la huelga, cierres y protestas del sindicato de bananeros contra la Ley 462 que reforma a la Caja de Seguro Social (CSS).

La huelga fue declarada ilegal y, tras pérdidas millonarias, la empresa Chiquita Panamá decidió despedir a más de 5,000 personas.

En tanto, posteriormente, grupos señalados por las autoridades como delincuentes y pandilleros causaron vandalismo en entidades gubernamentales y locales comerciales.

TVN Noticias fue testigo ayer de la partida de un buque con contenedores de Chiquita Panamá.