¿Qué esperan estudiantes y acudientes del año escolar 2023?

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde tempranas horas de este lunes 6 de marzo, cientos de estudiantes, muchos acompañados de sus acudientes se aproximaron a los colegios donde fueron matriculados para recibir con entusiasmo el inicio de este año lectivo 2023.

Este es el segundo año en que los estudiantes podrán tomar clases desde sus aulas, tras la disminución de casos provocados por la pandemia de la COVID-19.

Ian, proveniente del corregimiento de Tocumen y quien este año ingresa a décimo grado, llegó desde muy temprano a su centro escolar, el colegio Richard Neumann, en compañía de su madre. La acudiente, quien es egresada del plantel calificó como bueno el proceso de enseñanza que allí se imparte y dijo que esa fue una de las principales razones por las que matriculó a su hijo en ese plantel de Paitilla, lejano de su residencia en Panamá Este.

Ian manifestó tener excelentes expectativos de su año escolar y se comprometió a estudiar mucho.

Al igual que Ian, las pequeñas, Larissa y Ana, se presentaron puntuales a su escuela; República de Italia, ubicada en el distrito de San Miguelito, con la esperanza de que tanto a ellas como a sus compañeros les vaya bien en este nuevo año de enseñanza y aprendizaje.

Con el sueño de ser una arquitecta y la otra doctora, Larissa y Ana, expresaron sentirse felices por estar en su escuela.

“Tengo buenas expectativas. Hay que estudiar mucho para lograr lo que nosotros tenemos en sueño”, acotó Larissa, al tiempo que su madre consideró que el país ha mejorado su campo educativo. “Este año que pasó para Larissa fue bastante desafiante y muy fuerte, debido a que se le ponían gran cantidad de tareas. Ella está dando que yo en el colegio di… estamos avanzando poco a poco, pero lo estamos haciendo”, reconoció.

Por su parte, Elvia Villegas madre de la estudiante Ana Rivas, indicó que como acudiente este año tiene el compromiso de meterle muchas ganas a los estudios junto a su hija, para que sea una profesional.

Mientras que, Ana instó a sus compañeros a que estudien para tener mejores días.

Por su parte, Joshua Herrera, otro estudiante del centro educativo y con tan solo 7 años de edad, contó que una vez entre al salón de clases comenzará a escribir y a leer. “Voy a estudiar bastante, porque hace tiempo que no entro a la escuela y me la paso leyendo, me gusta leer un libro en la casa que trata de América”, dijo el niño con gran ímpetu.

Agregó que, cuando sea grande quiere estudiar para pilotar un avión y llevar muchos pasajeros.

El intrépido Joshua exhortó a sus compañeros a que les hagan caso a sus maestras y que nunca falten a clases durante este año.

Cabe destacar que este colegio que fue construido en 1959, está localizado en el sector de Pan de Azúcar y cuenta con una recién remodelada estructura que acoge una matrícula de 1,100 estudiantes.

Solangel Baloy, que forma parte del personal administrativo del plantel detalló que la remodelación de la escuela costó cerca de $9 millones.

En años anteriores los estudiantes tuvieron que tomar sus clases en otras locaciones mientras se desarrollaban las labores de reconstrucción.

En el instituto América, algunos padres solicitaron que este año no haya huelga de educadores, para que los estudantes no se vean afectados.

Con información de kayra Saldaña y Fabio Caballero