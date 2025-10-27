Estudiantes celebran su día tomando el rol de maestros en la Escuela República de Venezuela

Durante la conmemoración del Día del Estudiante, los alumnos asumieron el papel de docentes, compartiendo conocimientos y reflexiones sobre el valor de la educación.

Ciudad de Panamá/La Escuela República de Venezuela celebró con entusiasmo el Día del Estudiante, en una jornada especial donde varios alumnos tuvieron la oportunidad de convertirse en maestros por un día. La actividad buscó resaltar la importancia del aprendizaje y promover el compromiso con la educación entre los jóvenes.

Algunas de las estudiantes que participaron como maestras destacaron la experiencia como un reto lleno de aprendizaje. “Ser maestro no es fácil, pero depende mucho del interés de los estudiantes”, expresó una de las participantes, invitando a sus compañeros a seguir esforzándose en sus estudios.

Te puede interesar. Casco Peatonal: Música, arte y tradición llenaron las calles y plazas este domingo

Por su parte, la directora del plantel, profesora Iris Maya, mencionó que aún enfrentan ciertos retos en el proceso educativo, pero resaltó los avances logrados en los últimos años. Recordó que ya llevan ocho años en el nuevo edificio, luego de haber dejado las antiguas instalaciones, y expresó su esperanza de que el próximo año puedan iniciar clases en el nuevo plantel que está en construcción.

La jornada concluyó entre risas, aprendizajes y reflexiones, dejando claro que el compromiso y la vocación por enseñar son pilares fundamentales para el futuro de la educación en Panamá.

Con información de Heady Morán.