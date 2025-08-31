Crisis sanitaria: Exministros de Salud proponen un giro del sistema hacia la atención primaria y la prevención

Ciudad de Panamá, Panamá/Los exministros de salud de Panamá, Rosario Turner y José Manuel Terán, analizaron de manera contundente la crisis que enfrenta el sistema de salud del país en el programa Radar.

Ambos expertos coincidieron en que la falta de financiamiento, la escasez de personal médico y la desigualdad en el acceso a la atención son problemas urgentes que requieren una visión a largo plazo, más allá de los planes de cada gobierno.

Durante la discusión, la exministra Turner señaló que el actual modelo de salud es predominantemente curativo, es decir, se centra en tratar enfermedades en lugar de prevenirlas.

“Los hospitales prácticamente están en situaciones críticas; esto es un paradigma que tenemos en Panamá del modelo de atención, un modelo dedicado a lo curativo… Estas circunstancias traen el no atender la prevención”, sostuvo Turner.

Ambos consideran que se necesita un cambio de mentalidad radical hacia la prevención y tener controles de calidad.

La propuesta es clara: reorientar el sistema hacia un modelo de atención primaria que se enfoque en la prevención de enfermedades y en la atención temprana en centros de salud comunitarios.

La gestión y la eficiencia fueron otros puntos cruciales. Los exministros discutieron la necesidad de una mejor administración de los recursos, la rendición de cuentas y el uso de métricas para garantizar un servicio eficiente. Coincidieron en que la falta de un plan nacional de salud unificado ha llevado a una descoordinación entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Ambos enfatizaron que, sin una colaboración estrecha y la integración de ambas entidades, la eficiencia del sistema seguirá siendo un desafío.

“Durante cada periodo se han establecido políticas de quinquenio, pero en temas de salud nosotros debemos ir mucho más allá, no debemos pensar en los próximos cinco años, sino en la próxima generación. Qué tipo de sistema sanitario nosotros queremos, y eso no es solamente la parte pública, sino también la privada que atiende a un 15% de la población”, indicó Terán.

En cuanto a la infraestructura y el personal, se abordó la distribución desigual de hospitales y la carencia de personal médico, especialmente en áreas de difícil acceso. Se mencionó el debate sobre la posibilidad de extender los horarios de atención en los centros de salud para desahogar las salas de emergencia de los hospitales. Además, se discutió la controversial idea de contratar a médicos extranjeros para cubrir la demanda. A pesar de estos desafíos, los exministros destacaron el papel de los patronatos, como los del Hospital Santo Tomás y el Hospital del Niño, como un ejemplo positivo de la participación social que puede mejorar la administración de los centros hospitalarios.

“Los patronatos demostraron ser eficientes. Ha sido replicado con el Hospital José Domingo De Obaldía y ahora se está planteando para el Hospital Nicolás A. Solano”, explicó el exministro de Salud.

El camino a seguir, según los expertos, implica una visión a largo plazo, la reorientación hacia la prevención, una gestión más eficiente y la integración total de los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil.

