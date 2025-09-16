Exrepresentante de Coclé bajo detención provisional por peculado

Coclé/El exrepresentante de la junta comunal del corregimiento de Coclé, en el distrito de Penonomé, fue enviado a detención provisional mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por un caso de supuesto peculado y lesión patrimonial contra el Estado. Los hechos habrían ocurrido durante su gestión entre los años 2019 y 2024.

De acuerdo con las autoridades, la medida cautelar fue decretada por un juez de garantías tras considerar los elementos presentados por el Ministerio Público, que apunta a un posible mal manejo de fondos públicos durante el periodo de administración comunal.

En el mismo proceso judicial, también compareció el extesorero de la junta comunal, quien ocupó el cargo en ese mismo periodo. A diferencia del exrepresentante, el juez ordenó que el exfuncionario se reportara periódicamente ante las autoridades mientras continúan las investigaciones.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las diligencias para determinar el alcance del presunto perjuicio económico al Estado y establecer las posibles responsabilidades de los exfuncionarios señalados. El caso forma parte de los esfuerzos judiciales para investigar presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en las juntas comunales del país.