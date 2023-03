Familiares piden ayuda para cremar restos de víctimas del accidente en Gualaca

David, Chiriquí/Este 15 de marzo se cumple el plazo que dieron las autoridades para los entierros comunes de las víctimas del accidente en Gualaca, provincia de Chiriquí.

Sin embargo, algunos de los familiares están inquietos porque no quieren dejar sus restos sepultados en Panamá, pero tampoco cuentan con el dinero para realizar cremación y llevárselos a sus respectivos países.

Adriana Quinto, vino a Panamá después de enterarse que su madre y su padrastro fallecieron en el mortal accidente de tránsito, donde murieron al menos 42 personas, la mayoría migrantes.

Este hecho ocurrió la madrugada del 15 de febrero, cuando el autobús con 68 pasajeros se accidentó cerca del albergue de Los Planes de Gualaca.

Quinto dijo que se encuentra preocupada, porque se acerca el plazo para sepultarlos, les dijeron que si querían cremarlos debían pagar 600 dólares y ella tiene dos fallecidos.

Sus hermanos aún se están recuperando, pues resultaron con serias heridas.

Quinto dijo que no les gustaría dejar sus restos en Panamá, porque quieren llevarlos a Venezuela y darles sepultura en su país, pero no tienen dinero, son 1,200 dólares que no tienen en estos momentos.

Ella se encuentra en el albergue La Medalla Milagrosa, en Chiriquí.

Así como ella, hay otras personas que están en la misma situación y no cuentan con dinero para costear la cremación.

Apelan a la ayuda de la ciudadanía.

Con información de Demetrio Ábrego