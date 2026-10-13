Temblor en Panamá: Familias de San Carlos claman por ayuda tras colapso de sus viviendas

Aunque las autoridades han realizado algunas evaluaciones en el área, los afectados hacen un llamado urgente a las instituciones gubernamentales para recibir respuestas, asistencia humanitaria y soluciones habitacionales definitivas.

El rastro de destrucción que dejó el terremoto del pasado viernes continúa evidenciándose en las zonas limítrofes entre las provincias de Coclé y Panamá Oeste.

Este martes, TVN Noticias se trasladó hasta la apartada comunidad de Chichivalí, ubicada en Los Llanitos de San Carlos, para evidenciar la dura realidad que enfrentan familias que prácticamente lo perdieron todo.

Una de las familias afectadas solicitó apoyo luego de que las paredes de su vivienda de quincha colapsaran y terminaran en el suelo.

Lisbet, madre de tres niños y una de las afectadas, relató los momentos de terror que vivió durante el movimiento telúrico cuando escuchó cómo las estructuras de su hogar se derrumbaban mientras intentaba poner a salvo a sus hijos. "Estaba llorando y abrazando a mis niños, pensé que este sería el último día con mis niños", expresó.

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Actualmente, ella y su familia se resguardan en una carpa improvisada en las cercanías de los escombros, enfrentando la incertidumbre y las inclemencias del tiempo, ya que las lluvias de la noche los obligan a mover su refugio constantemente.

De acuerdo con Verónica, otra de las vecinas afectadas, detalló que al menos ocho familias de esta comunidad han sufrido daños graves, ya sea por el colapso total de sus casas o por el derrumbe de paredes estructurales.

"Espero que las autoridades le den pronta respuesta a nuestra comunidad", manifestó.

A esta emergencia se suma la falta de servicios básicos, ya que los pobladores reportaron que el día del temblor también se quedaron temporalmente sin suministro de agua potable debido a la turbiedad en las fuentes.

Aunque las autoridades han realizado algunas evaluaciones en el área, los afectados hacen un llamado urgente a las instituciones gubernamentales para recibir respuestas prontas, asistencia humanitaria y soluciones habitacionales definitivas que les permitan reconstruir sus hogares y recuperar la tranquilidad.

Información de Luis Jiménez

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