Tercera gira de asistencia impulsa la formalización de pescadores en Juan Hombrón

Río Hato, Coclé/En un esfuerzo por formalizar la actividad pesquera y apoyar a los emprendedores locales, se desarrolló una feria artesanal en la playa Juan Hombrón, en Río Hato, provincia de Coclé. La jornada reunió a pescadores de distintas comunidades y a artesanos del distrito, logrando que más de 40 pescadores renovaran o tramitaran por primera vez sus licencias para ejercer la actividad pesquera.

La iniciativa formó parte de la tercera Gira de Asistencia al Pescador (GAP), organizada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), en donde se dieron cita diversas entidades gubernamentales como la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Dirección Regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Coclé.

Al evento también acudieron pescadores de zonas cercanas que aprovecharon la oportunidad para regularizar su situación legal. Además de los trámites de licencias —que incluyeron permisos para operadores de lancha, marineros y patrones de pesca de hasta 12 metros con motor fuera de borda— y la obtención de patentes de navegación otorgadas por la AMP.

La feria también se complementó con la venta de productos artesanales. Los emprendedores aprovecharon la afluencia de visitantes para exhibir y comercializar sus creaciones, contribuyendo así a la dinamización económica de la comunidad.

Según los organizadores, el propósito de la actividad fue acercar los servicios institucionales a los pescadores y productores locales, facilitando en un solo día los trámites y el acceso a información técnica. El MIDA, por su parte, ofreció asesoría especializada y reforzó su compromiso de impulsar la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de los programas agropecuarios en las comunidades.

Algunas entidades indicaron que las giras son una herramienta fundamental para conectar con las comunidades y asegurar que los productores tengan acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo.