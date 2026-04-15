Feria de la City arranca este jueves 16 de abril y promete diversión durante tres días

Ciudad de Panamá, Panamá/La ciudad de Panamá se prepara para recibir desde este jueves 16 de abril la Feria de la City, un evento que marcará el cierre de la temporada de verano con tres días de actividades enfocadas en el entretenimiento y la recreación. La jornada festiva se desarrollará en Plaza Figali, donde se espera la asistencia de miles de personas.

El evento organizado por la Alcaldía de Panamá se extenderá hasta el 18 de abril y ofrecerá una propuesta que combina música, experiencias interactivas y opciones gastronómicas. Se trata de un evento que apuesta por ofrecer una experiencia completa: desde presentaciones en tarima hasta espacios para compartir, conectar y vivir el ambiente vibrante que caracteriza a la ciudad.

Entre las principales atracciones destacan la incorporación por primera vez de Playland Park, una zona de food trucks, así como espacios temáticos como Chillea Stage, Flow Urbano, Xzone y Tropical Fest, dirigidos a distintos públicos.

Don Pablo Mures, Valentino, Akim, Barbel, Italian Somali, Rikiplops, Bugaman, entre muchos otros, son algunos de los artistas que se presentarán en las tarimas de la feria.

Las puertas abrirán a partir de las 5:00 p.m. durante los tres días del evento, con el objetivo de brindar una alternativa de esparcimiento tanto para familias como para grupos de amigos en la capital.

Las entradas estarán disponibles en el enlace: https://www.passline.com/eventos/feria-de-la-city-2026

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