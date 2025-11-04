Fiestas Patrias: Chilibre celebra con orgullo el 4 de noviembre con desfile folclórico

Más de 40 delegaciones participaron en el desfile, entre ellas escuelas, instituciones, carretas alegóricas y conjuntos típicos.

Chilibre, Panamá Norte/En el corregimiento de Chilibre, los residentes no dejaron pasar por alto la celebración del Día de los Símbolos Patrios, organizando por segundo año consecutivo una jornada folclórica llena de color, música y tradición que reunió a cientos de personas en las calles.

Desde horas de la tarde de este lunes 4 de noviembre, las principales vías del corregimiento se llenaron de carretas decoradas, bandas escolares y delegaciones folclóricas, en una actividad que forma parte de las festividades patrias que se extenderán hasta horas de la noche con presentaciones de orquestas y grupos típicos locales.

Más de 40 delegaciones participaron en el desfile, entre ellas escuelas, instituciones, carretas alegóricas y conjuntos típicos, que representaron con orgullo los valores culturales del país. La comunidad respondió con entusiasmo, disfrutando del ambiente festivo a lo largo de toda la ruta del desfile, engalanada con banderas y trajes típicos.

El representante Marconi Him, de la Junta Comunal de Chilibre, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones nacionales y fortalecer el sentido de identidad entre los moradores.

“Este es nuestro segundo año dirigiendo lo que es el desfile de carretas y las diferentes actividades del mes de la patria. Iniciamos el 1 de noviembre con el desfile de antorchas, que busca resaltar la labor de los bomberos, y luego continuamos con las actividades que realizamos junto al Meduca”, señaló Him.

Con información de Luis Carlos Velarde