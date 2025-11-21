Fiscalía Anticorrupción inspecciona juntas comunales en Chiriquí por presunto peculado

Estas actuaciones buscan esclarecer el manejo de fondos destinados a la ejecución de proyectos comunitarios entre los años 2019 y 2024.

La Fiscalía Anticorrupción realizó entre el 18 y el 21 de noviembre una serie de diligencias de inspección y entrevistas en distintas juntas comunales de la provincia de Chiriquí, como parte de una investigación por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de diversas formas de peculado, en perjuicio del Estado.

Durante la gira de trabajo, los fiscales inspeccionaron las juntas comunales de Guayabito, Paja de Sombrero, Jaramillo, Pedregal, Dolega, Los Anastacios, Tierras Altas, Tinajas y Tijeras.

Las investigaciones se enfocan en verificar el destino de los recursos asignados, la existencia de la documentación que respalde los gastos y cualquier elemento que permita determinar si los fondos otorgados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) fueron utilizados conforme a lo establecido.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que mantiene su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia en los procesos, y aseguró que continuará avanzando en todas las actuaciones necesarias para esclarecer estos hechos.