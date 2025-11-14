Caja de Seguro Social: Fiscalía Anticorrupción realizó diligencia de investigación por millonaria compra de medicinas vencidas

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de inspección en el Centro de Distribución de Medicamentos (Cedis) y la Dirección Nacional de Logística en Pedregal, de la Caja de Seguro Social (CSS) en investigación por el delito contra la administración pública.

La investigación abarca los años 2019 hasta 2023, donde se gastaron más de $2.5 millones en la compra de medicinas; sin embargo, presuntamente los medicamentos estaban vencidos.

Estas diligencias buscan agilizar los procesos investigativos de la Fiscalía Anticorrupción, sobre todo en casos de peculado.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de defender los intereses patrimoniales del Estado panameño y el cumplimiento irrestricto del marco legal vigente.

Las investigaciones continúan, con el propósito de deslindar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes resulten vinculados a estos graves hechos.