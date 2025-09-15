Fiscalía tras la pista de ‘Pirulo’, acusado de incendiarismo

Las autoridades exhortaron a la población a brindar cualquier información sobre el paradero de Almer Vega Pineda, a través de las líneas telefónicas habilitadas.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Regional de San Miguelito solicitó este lunes la colaboración de la ciudadanía para dar con la ubicación de Almer Amílcar Vega Pineda, conocido por el alias “Pirulo”, quien es requerido por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en las modalidades de incendiarismo y asociación ilícita.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hecho en el que se vincula al ciudadano ocurrió el 22 de junio de 2025, en el sector O, de El Valle de Urracá, corregimiento de Arnulfo Arias, en San Miguelito.

🔗Te puede interesar: Universidad de Panamá se alza con el primer lugar en concurso de Problemas Integrales

Las autoridades exhortaron a la población a brindar cualquier información sobre el paradero de Vega Pineda, a través de las líneas telefónicas habilitadas:

507-3312 de la Fiscalía Regional de San Miguelito

de la Fiscalía Regional de San Miguelito 524-9325 de la Sección de Delitos contra la Seguridad Colectiva y Otros

de la Sección de Delitos contra la Seguridad Colectiva y Otros 104, 524-2518 y 524-2528 de la Dirección de Investigación Judicial

de la Dirección de Investigación Judicial 511-9339 y 511-9309 de la Dirección de Inteligencia Policial

El Ministerio Público aseguró que toda información proporcionada será manejada con estricta confidencialidad.