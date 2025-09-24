Fiscalía solicita colaboración para localizar a Jakar Argüelles, sospecho de tentativa de homicidio

El caso se enmarca en un proceso por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio agravado, en perjuicio de dos adultos y un menor de edad.

Ciudad de Panamá/La Sección Especializada en Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Superior Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la localización de Jakar Andrés Argüelles Berrío, quien se encuentra requerido por las autoridades mediante orden de aprehensión.

Según el comunicado oficial, Argüelles Berrío, portador de la cédula de identidad personal No. 8-1040-976, es investigado por su presunta participación en un hecho violento ocurrido el 16 de julio de 2024 en el sector de San Joaquín, Villa Granada, corregimiento de Pedregal.

El caso se enmarca en un proceso por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio agravado, en perjuicio de dos adultos y un menor de edad.

La Fiscalía ha solicitado el apoyo de la comunidad para obtener información que permita dar con su paradero. Cualquier dato relevante puede ser comunicado directamente a los números telefónicos 524-9951 y 524-9952, correspondientes a la Sección Especializada en Homicidios y Femicidios.

Las autoridades reiteran que toda información será manejada con estricta confidencialidad.