Foro de Copa Airlines impulsa la capacitación y profesionalización del turismo local

Con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector turístico panameño, Copa Airlines realizó este miércoles un foro de capacitación turística, en el que participaron emprendedores, empresarios y representantes de la industria local.

Durante el encuentro, se presentaron estrategias orientadas a potenciar el turismo interno y mejorar la experiencia de los visitantes extranjeros, en un contexto de creciente interés internacional por Panamá como destino.

El director senior de Mercadeo y Experiencia del Cliente de Copa Airlines, Marco Ocando, explicó que la iniciativa busca transmitir a los emprendedores la importancia de profesionalizar la oferta turística y llevar sus negocios “a un siguiente nivel”.

“Muchos emprendedores han trabajado de forma empírica, con buenas ideas y productos, pero ahora el reto es sofisticarse, capacitarse y mantener una mejora continua. Eso es lo que queremos transmitir con este foro”, señaló Ocando.

El ejecutivo también destacó la relevancia de temas financieros dentro de la capacitación, al advertir que muchos negocios turísticos confunden el flujo de efectivo con la ganancia, lo que puede poner en riesgo su sostenibilidad.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, planteó la necesidad de mejorar la infraestructura y la atención al cliente, así como de ampliar las oportunidades de formación para emprendedores, con el fin de mantener a Panamá como un destino atractivo y competitivo en la región.

El foro se enmarca en los esfuerzos de Copa Airlines por fortalecer el ecosistema turístico panameño, conectando la oferta local con las tendencias globales del sector y fomentando una cultura de excelencia en el servicio.

Información de Jorge Quiróz