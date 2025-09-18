Fuero electoral penal genera intenso debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales

Este artículo establece que el fuero penal electoral aplica a candidatos presidenciales, secretarios generales, miembros de juntas directivas, delegados del cuerpo electoral y miembros de las corporaciones electorales.

Ciudad de Panamá/El artículo 305 del proyecto de reformas electorales fue aprobado tras una extensa discusión en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, debido a la controversia generada por el alcance del fuero electoral penal que otorga protección a diversas figuras dentro de los partidos políticos.

Este artículo establece que el fuero penal electoral aplica a candidatos presidenciales, secretarios generales, miembros de juntas directivas, delegados del cuerpo electoral y miembros de las corporaciones electorales. Dicho fuero les otorga inmunidad ante investigaciones, detenciones, arrestos o procesos judiciales durante ciertos períodos.

Según informó el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, el artículo fue aprobado tras una discusión extensa, en la cual el Tribunal tuvo una participación clave.

“Limitó el número de miembros de los partidos y de los delegados que podían ampararse con el fuero electoral y fue una larga discusión en donde hubo un empate, y me correspondió a mí desempatar”, explicó.

Sin embargo, al llegar al análisis del artículo 306, que aborda temas similares, se presentó una moción para reconsiderar el ya aprobado artículo 305. Esta acción está permitida por el reglamento, siempre que se cuente con una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los miembros de la Comisión Nacional de Reformas.

Arellano también señaló que uno de los puntos centrales del debate ha sido la necesidad de limitar el número de personas que pueden ampararse bajo este fuero, con el fin de evitar un uso excesivo o injustificado del mismo.

En la próxima sesión, se retomará el análisis del artículo 306 y se discutirá la moción de reconsideración del artículo 305, por lo que el tema del fuero penal electoral continuará siendo uno de los focos más controversiales dentro del proceso de reformas.

Con información de Yenny Caballero