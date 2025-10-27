Fuertes lluvias impactan la producción agrícola y eleva precios en Merca Panamá

Dirigente de Merca Panamá aseguran que el abastecimiento continúa y que los consumidores aún pueden encontrar productos a precios accesibles.

Ciudad de Panamá/Las fuertes lluvias registradas en las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos y Veraguas han comenzado a impactar la producción agrícola, lo que ha generado leves incrementos en los precios de algunas frutas y vegetales comercializados en Merca Panamá.

De acuerdo con Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, productos como el melón, la sandía, la piña y la papaya han sufrido aumentos debido a que el exceso de lluvias ha afectado su proceso de maduración.

Asimismo, vegetales como el pepino han duplicado su costo, pasando de 5 a 10 o 12 dólares la caja. Morales explicó que también se observan variaciones en las legumbres, con incrementos de 40 a 50 centavos, especialmente en las ventas al por mayor.

No obstante, el dirigente agrícola destacó que, en general, los precios se mantienen accesibles para los consumidores. “A pesar de la situación climática, el movimiento comercial sigue siendo positivo, por lo que no hay necesidad de aumentar los precios de manera significativa”, señaló.

En cuanto al guandú, producto típico de la temporada navideña, Morales indicó que su precio actual ronda los 4.50 dólares la libra al por mayor y 5.50 al detal. Aunque es temprano para definir su comportamiento en diciembre, recomendó a los consumidores adquirirlo con anticipación, antes de que su demanda eleve los precios.

Debido a las lluvias, se registra una ligera escasez de productos como zanahoria, lechuga y tomate, por lo que se les aconseja a los compradores planificar sus compras con tiempo ante posibles incrementos.

Con información de Jessica Román.