Fuga en La Joyita: Condenan a 3 años de prisión a privado de libertad por evasión agravada

Los procesos judiciales guardan relación con las evasiones registradas el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

Ciudad de Panamá/La jueza de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá validó un acuerdo de pena de 36 meses de prisión para un privado de libertad de 19 años, tras ser declarado responsable del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión agravada.

La decisión se dio durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada este martes 23 de junio en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicadas en Plaza Ágora.

En otro caso relacionado con los mismos hechos, la jueza de Garantías legalizó la aprehensión de otro privado de libertad de 19 años y dio por presentada la imputación de cargos por el delito de evasión.

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En esta segunda audiencia, la jueza decidió no imponer una medida cautelar personal, al considerar que no era necesaria, debido a que el imputado mantiene una sentencia en firme de 38 años de prisión por otros delitos.

La jueza ordenó que el privado de libertad fuera trasladado de inmediato al centro penitenciario correspondiente para continuar cumpliendo la condena vigente. La decisión no fue apelada por ninguna de las partes.

Los procesos judiciales guardan relación con las evasiones registradas el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Pacora.