Gobierno autoriza nueva colocación de deuda en mercados internacionales por hasta $6,000 millones

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar emisiones de Bonos Globales en los mercados internacionales por un monto de hasta 6,000 millones de dólares, según el Decreto N.º 11 de 11 de febrero de 2025, publicado en la Gaceta Oficial.

La medida busca fortalecer el financiamiento del Presupuesto General del Estado y, al mismo tiempo, refinanciar deuda pública interna y externa. El decreto establece que los fondos podrán destinarse tanto a cubrir gastos fiscales de 2025 y futuras vigencias, como a operaciones de compra, canje, prepago o redención de obligaciones existentes.

Detalles de la emisión

Monto máximo: USD $6,000 millones.

USD $6,000 millones. Cupón y vencimiento: se definirán según condiciones de mercado.

se definirán según condiciones de mercado. Moneda: abierta a distintas divisas.

abierta a distintas divisas. Listado: Bolsa de Valores de Luxemburgo u otras, o sin listar.

Bolsa de Valores de Luxemburgo u otras, o sin listar. Agente fiscal: The Bank of New York Mellon u otra entidad designada.

The Bank of New York Mellon u otra entidad designada. Derivados financieros: Se autoriza el uso de instrumentos bajo acuerdos ISDA para optimizar el costo y riesgo de la deuda.

Se autoriza el uso de instrumentos bajo acuerdos ISDA para optimizar el costo y riesgo de la deuda. Prelación: Los bonos serán obligaciones directas e incondicionales del Estado, en igualdad de condiciones con otras deudas no garantizadas.

El decreto recuerda que al cierre de 2024, la deuda pública panameña estaba compuesta en un 98.64% en dólares estadounidenses, lo que refuerza la necesidad de diversificar monedas y jurisdicciones para atraer más inversionistas. El Consejo Económico Nacional ya había emitido opinión favorable a la operación.

El MEF y sus viceministros quedan facultados para negociar y firmar contratos relacionados con las emisiones, prospectos y registros en las jurisdicciones correspondientes. Además, el Ejecutivo deberá incluir en cada presupuesto fiscal las partidas necesarias para cubrir capital, intereses y demás obligaciones derivadas de los bonos.