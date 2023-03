Gobierno de Bukele: ¿Cuál es la percepción de los panameños?

Ciudad de Panamá, Panamá/Las principales preocupaciones de los panameños con miras al proceso electoral que se avecina, el sistema político a nivel regional, el liderazgo populista y la percepción de los ciudadanos en Panamá por el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fueron objeto de análisis por parte del director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), Harry Brown.

El especialista señala, en el caso de las preocupaciones de los panameños, que habría que reflexionar e ir identificando, cuáles son los escenarios de las elecciones, ya sean sociales, económicos, políticos, aunque todavía no se conocen los actores.

Añade que el que la ciudadanía participe en la elección de sus representantes, ha sido uno de los principales triunfos de la gran mayoría de las democracias avanzadas, tomando en cuenta que anteriormente esto no siempre fue así.

En el caso de Panamá, consideró Brown, a finales del 90, principio del 2000, fue la época oro en que mejor funcionó el reformismo del sistema político panameño.

Por otro lado, en estudios anteriores se ha podido constatar que la ciudadanía panameña valora las primarias, no solo como un mecanismo de participación, sino, como una manera de enterarse sobre qué es lo que ocurre dentro de los partidos políticos y sus competencias, pugnas y diversas corrientes de opinión internas.

Sobre la organización de elecciones internas en los partidos políticos, Brown consideró, que, si un partido político no puede organizar por sí solo de manera confiable sus eventos internos para elegir a sus autoridades, entonces no sabe qué están haciendo.

“Una vez más los partidos políticos están debiendo una vez más prácticas democráticas efectivas, en las cuales son capaces de organizar de manera transparente y libre sus elecciones internas, elegir a sus autoridades y oferta política que le presentarán al país”, añadió.

Nayib Bukele: ¿Cuál es la percepción de los panameños?

En cuanto a la percepción que se tiene para con el presidente salvadoreño, Nayid Bukele, no solo en la región, Brown aclaró que esta no se estudia bajo el concepto de autoritarismo, sino de liderazgo populista.

De hecho, en el estudio que se realiza actualmente, se ha identificado es que existe una ola de populismo en América Central en este momento, de la que Bukele forma parte, pero también el gobierno de los Castro Selaya en Honduras y Rodrigo Chávez en Costa Rica, menos radicales, pero igualmente populistas.

Explicó que los populismos aparecen cuando hay demandas insatisfechas y estas demandas, llamadas demandas democráticas, no solo son problemas que no se resuelven, sino que además son problemas que no se resolverán nunca.