Más de 212 toneladas de residuos se recolectaron en Gran Jornada Nacional de Limpieza

Panamá Viejo, Panamá/Más de 3,000 voluntarios participaron el pasado 21 de septiembre en la XXXIV Gran Jornada Nacional de Limpieza en Panamá Viejo, en donde se logró recolectar 212.27 toneladas de basura de playas, ríos y costas.

Entre los desechos más encontrados se identificaron lo que fueron los plásticos PET (111.80 lb), plásticos LDPE (11.40 lb), plásticos HDPE (3.50 lb), latas de aluminio (7.45 lb), envases tetrapack (9.25 lb) y cartón (67.60 lb), que fueron separados y enviados a procesos de reciclaje, aunque solo una parte pudo reincorporarse a la cadena de valor.

En donde la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) se encargó del traslado y disposición de la basura, utilizando 15 vehículos que realizaron 31 viajes durante tres días, asegurando que todo el material fuera manejado de manera responsable, ya que se considera que la distribución de residuos fue de 63.66 toneladas el miércoles 1 de octubre, 62.78 toneladas el jueves 2 de octubre y 85.83 toneladas el viernes 3 de octubre.

El viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, destacó que los resultados muestran el esfuerzo de miles de personas, pero recordó que lo más importante es reducir la generación de basura y no tirarla en ríos ni costas para proteger los ecosistemas.

Esta Gran Jornada Nacional de Limpieza fue coordinada globalmente por Ocean Conservancy; esta jornada se ha convertido en Panamá en un movimiento ciudadano que une a instituciones, empresas y organizaciones sociales para cuidar los océanos y el medio ambiente.

