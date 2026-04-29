Guardianes de cuatro patas: Condecoran a perros policías en el aniversario 44 de la Unidad Canina

El jefe de la unidad, mayor Cigman Campos, explicó que actualmente la Policía Nacional cuenta con más de 100 binomios a nivel nacional, desplegados desde Chiriquí hasta Colón para reforzar la seguridad ciudadana.

Alertan sobre la presencia de drogas, detectan explosivos y contribuyen en la ubicación de restos humanos en apoyo a investigaciones.

Los perros de la Unidad Canina de la Policía Nacional se han convertido en un componente clave dentro de las estrategias de seguridad, gracias a su capacidad para intervenir en escenarios de alto riesgo y apoyar la prevención del delito.

Estos canes forman parte de equipos especializados que también realizan labores de rescate, orden público y apoyo al Ministerio Público, consolidándose como una herramienta operativa esencial en distintos puntos del país.

Cada uno pasa por un proceso de formación de aproximadamente un año, en el que es evaluado por equipos interdisciplinarios hasta ser certificado como unidad operativa.

Una vez en servicio, trabajan en conjunto con sus guías, conformando los llamados binomios caninos, que operan de manera coordinada en campo.

En este contexto, la institución conmemoró el 44 aniversario de la Unidad Canina con un acto de condecoración que reconoció el trabajo de estos equipos en el cumplimiento de sus funciones.

El jefe de la unidad, mayor Cigman Campos, explicó que actualmente la Policía Nacional cuenta con más de 100 binomios a nivel nacional, desplegados desde Chiriquí hasta Colón para reforzar la seguridad ciudadana.

Sobre las características de los perros, detalló que no se prioriza una raza específica, sino el rendimiento del animal en tareas operativas. Entre los ejemplares utilizados figuran labradores, pastores belgas malinois y razas holandesas, seleccionados por su capacidad de trabajo.

Durante el acto también se destacó la versatilidad de estos agentes de cuatro patas, que además de su función operativa, participan en actividades de relaciones públicas como la escuadra de show canino, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía.

La condecoración resaltó el papel que desempeñan estos binomios en operativos a nivel nacional, contribuyendo de manera constante a la seguridad del país.

Información de Yamy Rivas

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