Embajador de EEUU en Panamá afirma que revocatoria de visas responde a temas de 'seguridad nacional'

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante una gira de trabajo realizada en el distrito de San Miguelito, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se refirió al proceso de revocatoria de visas que adelanta su gobierno.

Cabrera reiteró que la decisión responde a "temas de seguridad nacional" y a las políticas migratorias.

Al ser consultado por la situación del exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y exdiputado, Héctor Brands, quien no logró ingresar a Estados Unidos tras ser rechazado por las autoridades migratorias de ese país, Cabrera afirmó que no podía referirse a un caso puntual por privacidad, sin embargo, aseguró que seguirán con este proceso sin importar de quién se trate o qué cargo ocupe.

"Nosotros vamos a seguir aprobando, negando y revocando visas de personas de acuerdo a nuestra seguridad nacional. No importa que sea abogado, pediatra, magistrado, alcalde o exdiputado. Vamos a asegurar que las personas que estén entrando a nuestro país sean de acuerdo con nuestra seguridad nacional y nuestras políticas", expresó Cabrera.

Fuentes ligadas a la investigación que se le sigue a Brands confirmaron a TVN-2.com que el exdiputado salió del Aeropuerto Internacional de Tocumen y fue verificado por personal de Migración, sin que se registrara ninguna orden de impedimento de salida del país. Posteriormente, abordó un vuelo con destino a Miami, sin embargo, en la tarde del viernes 24 de octubre, alrededor de las 6:00 p.m., se le negó su ingreso. En ese momento, las autoridades migratorias le informaron que su visa había sido revocada, por lo que fue devuelto a Panamá en un vuelo nocturno ese mismo viernes.

