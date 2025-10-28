Fiestas patrias: Aeropuerto de Tocumen se prepara para tráfico de más de 190 mil pasajeros

Actualmente, Tocumen cuenta con la operación de 14 aerolíneas de pasajeros que ofrecen vuelos directos a cerca de 90 destinos, movilizando en promedio más de 60,000 personas cada día.

Ciudad de Panamá/Con motivo de las celebraciones patrias, el Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que estima la movilización de aproximadamente 192,000 pasajeros en entrada y salida entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre. La terminal aérea, considerada la principal puerta de entrada a Latinoamérica y uno de los centros de conexión más relevantes del Caribe, experimentará un notable aumento en su flujo de viajeros durante estas fechas.

De acuerdo con las proyecciones de las aerolíneas que operan en Tocumen, el 1 de noviembre será la jornada con mayor número de salidas, alcanzando 12,778 pasajeros, mientras que el 5 de noviembre se registrará el mayor volumen de llegadas, con 11,698 viajeros.

Para atender la demanda prevista, las autoridades aeroportuarias activaron un plan operativo especial en conjunto con el Servicio Nacional de Migración, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y las autoridades de Cuarentena. A ello se suman los departamentos internos de Seguridad, Servicio al Pasajero y Mantenimiento, los cuales reforzarán su personal en los días y horarios de mayor movimiento a fin de garantizar un flujo ordenado en las operaciones.

Entre los destinos más solicitados por los panameños durante este periodo se destacan Miami, Bogotá, Orlando, Cancún, Medellín, Cartagena y República Dominicana. A nivel interno, la provincia de Chiriquí figura entre los principales puntos turísticos elegidos por los viajeros nacionales.

Actualmente, Tocumen cuenta con la operación de 14 aerolíneas de pasajeros que ofrecen vuelos directos a cerca de 90 destinos, movilizando en promedio más de 60,000 personas cada día. Este volumen de tránsito consolida a la terminal panameña como uno de los centros de conexión aérea más activos del hemisferio occidental.

Las aerolíneas aconsejan a los usuarios llegar al aeropuerto con tres horas de anticipación para completar sin contratiempos el proceso de registro, los controles de seguridad y migración, así como verificar la vigencia de sus documentos de viaje y los permisos requeridos para menores de edad. Tocumen recuerda que dispone de dos terminales de pasajeros y recomienda confirmar con la aerolínea correspondiente el punto de salida. Además, ofrece un servicio gratuito de transporte interterminal (shuttle) que conecta la puerta 209 de la Terminal 2 con las salas 104 y 105 de la Terminal 1.

Este año, las celebraciones del mes de la patria coinciden con fines de semana, lo que impulsa el turismo interno y regional.

