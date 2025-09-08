Un herido en explosión tras posible fuga de gas en apartamento de Río Abajo

Las evaluaciones preliminares indican que la explosión no ocasionó daños estructurales de consideración en otras áreas del inmueble.

Ciudad de Panamá/Una explosión se registró este lunes a la 1:00 p.m. en el piso 10 del edificio Miradores Residencias, ubicado en calle tercera de Río Abajo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó en la cocina de uno de los apartamentos y estaría relacionado con una posible fuga de gas. Como resultado, una persona de 52 años resultó herida y fue atendida en el lugar por personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911).

Tras la detonación, las autoridades activaron una alerta preventiva que obligó a desalojar a los residentes del edificio, mientras los bomberos realizaban labores de inspección y control.

Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos informó que se mantiene en el sitio verificando las condiciones de seguridad e investigando las causas exactas del incidente.

Con información de Yenny Caballero