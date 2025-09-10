Tener hijos ya no está en los planes de muchos jóvenes: ¿Qué está detrás de esta tendencia global?

Sin embargo, existe una preocupación porque los nacimientos están ocurriendo entre la población vulnerable, como en las comarcas donde hay un considerable número de embarazos adolescentes; se está reproduciendo la pobreza.

Según el último análisis sobre las dinámicas de la población elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas, la tasa de fecundidad en Panamá es de 1.9 hijos por cada mujer. Las barreras económicas, el cambio en la visión de vida y la influencia de las redes sociales serían factores que alimentan esta tendencia mundial de los jóvenes de no tener hijos.

Enrique Peláez, consultor de las Naciones Unidas, explica que lo principal que se observa son cambios culturales.

"Hay países europeos o Estados Unidos que no han atravesado crisis económicas tan grandes y también la fecundidad se ha plasmado, donde las nuevas generaciones priorizan proyectos individuales antes que mandatos sociales y entonces la decisión de formar pareja estable pasa después de los 30; por ende, la decisión, si es que desean tener hijos, pasa después de los 35; en ese caso, o no tienen ninguno o tienen uno", indicó Peláez.

Sin embargo, existe una preocupación porque los nacimientos están ocurriendo entre la población vulnerable, como en las comarcas donde hay un considerable número de embarazos adolescentes; se está reproduciendo la pobreza.

La tasa de fecundidad en estas áreas es hasta 2.5 veces más alta que el promedio nacional.

Si continúa el descenso de la tasa de fecundidad a futuro, esto sería un problema porque, a medida que envejece la población, hay menos personas disponibles para cuidar a los adultos mayores.

En América Latina es común que los familiares se hagan cargo de ellos; sin embargo, si no crece la familia, no habrá quien los cuide.

"Panamá por ahora tiene un crecimiento poblacional moderado, es decir, que está creciendo la población de 60 años y más, pero se va a acelerar en los próximos años. Es decir, va a pasar de un 14% más o menos que tiene ahora de población de más de 60 a casi un cuarto de la población panameña dentro de 20 años", agrega el consultor.

Esto provocará que los países tengan que crear políticas nacionales de cuidado de personas.

Información de Massiel Arosemena