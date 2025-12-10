Intento de homicidio en el área de El Carmen, cerca de la sede del Ifarhu, deja dos heridos

Las cámaras de videovigilancia del sector están siendo analizadas por las autoridades para identificar al agresor.

Ciudad de Panamá/Pasadas las 12:30 del mediodía, se registró una situación de violencia en la avenida Ramón Arias, a pocos metros de la sede central del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) en el sector El Carmen, en la capital.

El hecho se produjo cuando un limpiaparabrisas, que trabajaba en el semáforo del sector, se retiraba del lugar tras comentar a sus compañeros que regresaría a casa porque había tenido un buen día.

Al dirigirse hacia un área de estacionamiento cercana a una tienda para cambiarse de ropa, observó a un hombre que descendió de una motocicleta con lo que parecía un arma oculta dentro de un folder. Al percatarse de esta acción, el limpiaparabrisas comenzó a correr.

El atacante lo persiguió y realizó varias detonaciones, ocho según los primeros informes, hiriéndolo en una de sus manos. El afectado fue trasladado en una patrulla al hospital Santo Tomás.

Durante el ataque, una mujer que caminaba por el área también resultó levemente herida por una de las balas.

Las cámaras de videovigilancia del sector están siendo analizadas por las autoridades para identificar al agresor.

🔗Puedes leer: Representante de Bella Vista advierte aumento de robos cometidos por menores

En medio de este hecho, residentes del corregimiento expresaron preocupación por la inseguridad en la zona.

“Lo principal es que encontramos mecanismos con las autoridades responsables para asegurarnos de que no se normalicen situaciones como la que acaban de pasar y la razón de la reunión que tenemos en el colegio La Salle es con la Policía Nacional y el Senniaf, ya que recientemente hemos tenido, especialmente en el área de El Cangrejo, una cantidad enorme de hurtos y robos de pandillas, especialmente cometidos por menores de edad”, indicó César Kiamco, representante de Bella Vista.

Por este caso, las autoridades han desplegado unidades policiales para ubicar al responsable y determinar el motivo del intento de homicidio.

Con información de Luis Velarde.