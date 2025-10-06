Intento de homicidio en escuela de Colón: Advierten que 'no es un hecho aislado' y refleja falencias del sistema educativo

De acuerdo con el vocero de la Organización Global de Prevención ante el bullying, un informe reveló el decomiso de 13 armas de fuego dentro de escuelas, por lo que lo ocurrido en Colón no es un hecho aislado.

“La situación en Colón dejó en evidencia las falencias del sistema educativo”, advirtió Víctor Smoly, de la Organización Global de Prevención ante el Bullying, al referirse al hecho de violencia registrado en la escuela José Guardia, donde la semana pasada tres estudiantes apuñalaron a otros cuatro, presuntamente como presión para que se unieran a una pandilla del área.

Smoly señaló que lo ocurrido no es un caso aislado, pues provincias como Colón, San Miguelito, Chiriquí, Panamá Oeste y la capital presentan altos niveles de violencia y vulnerabilidad. A esto sumó un informe presentado por la exministra de Educación, en el que se detalla el decomiso de 13 armas de fuego dentro de planteles escolares.

Esto no es un hecho aislado, son situaciones, patrones que venimos observando en las escuelas y no estamos trabajando de manera adecuada. Esto es un hecho sentinela, nunca debió haber ocurrido porque se podía prevenir", expresó Smoly.

Smoly recalcó que este no es un tema que competa únicamente al Ministerio de Educación, sino al de Seguridad Pública, cuestionando cómo el Meduca podría enfrentar el crimen organizado en las escuelas si “ni siquiera pudieron resolver el problema del bullying; ya se les salió de las manos”.

El especialista subrayó la necesidad de implementar planes de prevención dentro de los colegios y trabajar en un plan integral que devuelva la seguridad a Colón y a los planteles educativos. Aseveró que la delincuencia no se combate con gabinetes psicopedagógicos: “Eso es ridículo”, afirmó.

En esa línea, propuso capacitar a los docentes, quienes, según dijo, conocen mejor a los estudiantes, incluso más que los propios padres. Añadió que el presupuesto del Meduca debería destinarse a brindarles herramientas y diseñar un plan preventivo que evite que estas situaciones sigan repitiéndose.

Smoly también advirtió que dentro de los colegios persisten otros problemas graves, como agresores sexuales, estudiantes sobrevivientes de intentos de suicidio que lo intentaron dentro de los planteles y el incumplimiento de leyes básicas.

“Todo lo que vemos hoy se pudo haber prevenido si se hubiera prestado atención, si se hubiera hecho el trabajo correctamente y si todos los actores se hubiesen involucrado. Aquí no se trata de culpar a alguien, porque venimos arrastrando esta carga desde hace tiempo”, puntualizó.

La semana pasada, cuatro estudiantes del colegio José Guardia, en Colón, resultaron heridos con arma blanca tras ser atacados por otros compañeros, quienes ya fueron aprehendidos y se mantienen bajo detención preventiva por un periodo de nueve meses, mientras avanzan las investigaciones.

Tras el incidente, el Meduca activó su protocolo a través del gabinete psicopedagógico para evaluar la situación, mientras que las clases se reanudaron con la presencia de la Policía de Niñez y Adolescencia en el centro educativo.