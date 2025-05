Restricciones en Hornito afectan a residentes y productores entre Chiriquí y Bocas del Toro

Controles vehiculares persisten en Gualaca, generando malestar por la dificultad para acceder a Bocas del Toro, donde los viajeros enfrentan múltiples tranques y los productores no pueden llegar a sus fincas.

Las autoridades mantienen las restricciones de circulación vehicular en el puesto de control de Hornito, ubicado en Gualaca, Chiriquí, impidiendo el tránsito masivo hacia la provincia de Bocas del Toro. Esta medida continúa generando frustración entre los residentes y otras personas que necesitan viajar a esta zona del país.

Viajeros que intentaban cruzar relataron a TVN Noticias tener que enfrentar hasta 26 tranques una vez que logran ingresar a Bocas del Toro. Muchos de ellos explicaron que se han visto obligados a viajar a Chiriquí para buscar dinero o insumos básicos que no están llegando a la provincia afectada por las protestas.

Graciela Espinoza, una ciudadana que necesitaba medicamentos para su esposo enfermo en Chiriquí Grande, comentó las dificultades: "Los cajeros no están funcionando y bueno, hoy me arriesgué para venir acá, pero mire usted ahora como me encuentro". Contó que, ante las restricciones, estimaba tener que realizar alrededor de cinco transbordos para llegar a su destino. Lamentó la situación por el aumento de gastos y la necesidad de caminar largas distancias.

Por otro lado, pequeños productores y ganaderos del sector de Gualaca manifestaron su preocupación por las restricciones, ya que no se les está permitiendo acceder a sus fincas productivas. Consideran que esta situación debe ser revisada por las autoridades.

Las autoridades mantienen la restricción en Hornito con el objetivo de controlar el flujo de personas hacia Bocas del Toro debido a la inestabilidad que persiste en la provincia.