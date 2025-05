Renovación vial en El Chorrillo genera preocupación y molestia en sus residentes, piden celeridad al MOP

Residentes de El Chorrillo claman por la finalización de una obra inconclusa que lleva aproximadamente dos años afectando la vida diaria de sus habitantes y, especialmente, el acceso seguro a la escuela Tomás Alba Edison.

Padres de familia, maestros y vecinos señalan al Ministerio de Obras Públicas (MOP) como el responsable de dar una respuesta a sus peticiones y culminar los trabajos que mantienen las calles intransitables y han provocado accidentes.

Una de las afectadas relató cómo sufrió una caída debido a la arenilla acumulada por la construcción.

"Mire, yo hace unos días me caí debido a la arenilla que crea la construcción, me resbalé, tuve lesiones. No me quedó otra más que levantarme y sacudirme y seguir adelante porque "¿qué vamos a hacer?", además, expresó la dificultad para llevar a su hijo al colegio.

"Mire cómo está esto y esto no es de ahora, dos años tiene esta construcción. Ya esto no puede continuar. Las calles están intransitables; imagínese con los aguaceros. Señor ministro del MOP. Tome conciencia, el pueblo de El Chorrillo no aguanta más estos huecos”, añadió.

Los vecinos denuncian la lentitud de los trabajos, con excavaciones que permanecen abiertas durante meses. Además de que abren y cierran paños y no ven los avances.

La situación se agrava con el riesgo de ser atropellado al tener que caminar por la calle ante la falta de aceras transitables.

Otro afectado, el señor Félix Sánchez, narró cómo cayó dentro de uno de los huecos de la obra mientras revisaba una tubería de agua, quedando atrapado y con raspaduras al intentar salir por sus propios medios.

"Me fui ahí abajo, quedé guindado. Yo me agarré del muro y salí, me raspé todo porque no podía salir y no vi a nadie por aquí para que me diera la mano... Un poquito más y me cae la tierra encima y me habrían encontrado ahí abajo, enterrado", expresó Sánchez.

Ante estas vivencias, los moradores del sector hacen un llamado urgente a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y finalicen los trabajos a la mayor brevedad posible, garantizando así la seguridad y la libre circulación en El Chorrillo.