Más de una docena de gremios firman retorno a clases, pero persisten divisiones en el sector docente

Mientras muchos docentes se preparan para volver a las aulas, otros siguen expresando su rechazo a las condiciones impuestas y denuncian represalias por haber ejercido su derecho a huelga.

El viernes 15 de gremios firmaron un compromiso con el Ministerio de Educación (Meduca) para retomar las clases presenciales este lunes 14 de julio, sin interrupciones. Sin embargo, no todos los sindicatos del sector educativo están de acuerdo, por lo que el regreso a la normalidad sigue siendo parcial.

El acuerdo, titulado “Declaración de principios por la educación y por el retorno inmediato e ininterrumpido a clases”, fue suscrito en presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, y del representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gabriel Diez, permitió levantar la huelga docente que se ha mantenido en los últimos 80 días. Los docentes aseguran que su lucha era por la derogación de la Ley 462, que reformó la Caja del Seguro Social.

Entre los firmantes están gremios como Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), Asociación de Educadores Chiricanos Organizados (AECO) y otros.

No obstante, varias agrupaciones no suscribieron el documento, y mantienen su desacuerdo con las condiciones planteadas por el Meduca, por lo que no se garantiza un retorno total en todo el sistema público.

Se trata de la Asociación de Profesores de la República de Panamá Asoprof, Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SINTE) y Asociación de Maestros Organizados Gremialistas de Panamá (Asomogrep).

En ese sentido, el secretario general de Asoprof, Fernando Ábrego, indicó, tras conocer el viernes sobre el acuerdo que serán las bases quienes decidan si lo aprueban o no. Indicó a los agremiados que, en caso de no firmarse, las notificaciones a los docentes en paro continuarán. “Lo peor que nos puede pasar como resultado de esta lucha es quedar divididos”, advirtió, y solicitó el aval para que los dirigentes analicen los términos del acuerdo.

Por su parte, Juan De Dios Camaño, de la Asociación de Educadores Chiricanos, indicó que firmó tranquilo, porque sabía que había un compromiso con los estudiantes y con el país.

Lamentablemente, tenemos un pueblo ingrato. Fuimos a la calle por ellos, por los que menos ganan, por los más vulnerables, pero ese pueblo nos dejó. Tuvimos que pensar también en nuestros educadores. El retorno no lo hicimos pensando en los dirigentes ni en los gremios, sino en los docentes que están sin plata, que han tenido que pedir préstamos para no perder sus casas (…)”.

“Que persigan a los dirigentes, que ya estamos acostumbrados a esto (…)”, acotó Camaño.

Los puntos clave del acuerdo firmado entre docentes y Meduca

Retornar a los puestos de trabajo y reiniciar ininterrumpidamente la atención presencial de los estudiantes el lunes 14 de julio de 2025, a partir del inicio de la jornada matutina.

El Ministerio de Educación expresa que no habrá pago de salario por días no trabajados y que los procesos sobre el particular iniciados antes del presente compromiso se mantendrán en tramitación de la forma establecida en la ley, no obstante, se garantizará el debido proceso y se cumplirá en ambos casos lo que sobre el particular decidan los tribunales de justicia.

El Ministerio de Educación y los gremios de educadores, además de lo expuesto, se comprometen a que mediante nota del Ministerio de Educación se consultará a la Contraloría General de la República si es viable o no sufragar adelanto de una quincena de salario a los educadores, como contraprestación al desarrollo de procesos de reforzamiento académico de los estudiantes.

De igual forma, el Ministerio de Educación se compromete a que no se proseguirá con la notificación de los procesos de los educadores que no han sido notificados de estos a la fecha de este compromiso.

El Ministerio de Educación se compromete a garantizar el cumplimiento del debido proceso y del derecho a la defensa de los educadores sometidos a estos procesos previos a la fecha de este compromiso, por lo que se instará y se colaborará con los directores de los centros educativos a resolver expeditamente los recursos de reconsideración que sean presentados.

El Ministerio de Educación se compromete a instar a los directores de los centros educativos y a garantizar que los recursos presentados serán respondidos dentro del término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del 14 de julio de 2025. En caso de no ser respondidos dentro de este lapso, los educadores que han presentado recurso ingresarán a laborar durante el período que se tome resolver el recurso, sin perjuicio que este sea respondido favorablemente, de acuerdo con la pretensión del recurrente.

El Ministerio de Educación y los gremios de educadores aceptan y se comprometen a reunirse nuevamente el 19 de julio de 2025, con el propósito de revisar el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos en este compromiso. El Ministerio de Educación asignará el lugar y la hora de la reunión.

Esta semana, el Meduca informó que el 93 % de los centros educativos del país ya se encuentran impartiendo clases, de manera presencial o semipresencial, en medio de un proceso de normalización progresiva.