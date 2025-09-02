Idaan lanza factura digital para clientes como parte de su plan de modernización

Ciudad de Panamá/En un paso decisivo hacia la modernización y la sostenibilidad, Idaan anuncia un cambio significativo en su servicio: a partir de la primera facturación de septiembre, los recibos se enviarán directamente al correo electrónico de los clientes.

Esta iniciativa no solo busca optimizar el proceso de facturación, sino que también apoya activamente la protección del medio ambiente. Al eliminar la impresión de facturas en papel, el Idaan contribuye a la reducción de residuos y al ahorro de energía.

La directora Comercial del Idaan, Marvina Ábrego, destacó que este proyecto forma parte del plan de modernización de la institución, cuyo objetivo es ofrecer un servicio más eficiente y seguro. «Esta iniciativa nos permite reducir nuestro impacto ambiental y mejorar la experiencia del cliente, ofreciendo una forma más cómoda y segura de gestionar su factura», señaló.

Actualmente, 354,263 clientes ya se benefician de este servicio digital tras haber actualizado sus datos. La meta de la institución es ambiciosa: incorporar gradualmente a sus 749,114 clientes.

Para unirse a esta iniciativa, los clientes que aún no han registrado su correo electrónico pueden hacerlo a través de la línea comercial 800-0272 o visitando cualquiera de las 33 agencias de servicio y atención al cliente en todo el país.