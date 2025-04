Ifarhu: Jóvenes pierden estudios por atrasos en pagos de becas

Un grupo de padres y estudiantes se ha movilizado para denunciar la grave situación que atraviesan debido a los retrasos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) en el pago de becas.

Iris Valdés, representante de los padres afectados, declaró en TVN Noticias que hay aproximadamente 52 estudiantes de un total de 480 que están a la espera del refrendo de sus pagos.

"Estamos a la espera de que el Ifarhu haga frente al compromiso para pagar la colegiatura de los estudiantes", señaló Valdés, quien describió la difícil situación que enfrentan tanto los estudiantes como sus familias.

Dijo que la situación los tiene pasando problemas psicológicos, emocionales y físicos.

Los padres han tenido que recurrir a préstamos y arreglos de pago para poder costear los estudios de sus hijos, pero aseguran que ya no tienen más recursos. Valdés criticó la falta de respuesta por parte del Ifarhu: "Tenemos casi 10 meses en este peregrinaje y no ha habido una persona seria que se acerque a nosotros y nos diga realmente qué es lo que va a pasar con nuestros hijos".

Daniela Yechivi, una de las estudiantes afectadas, compartió su experiencia: "Yo estaba estudiando en España mi carrera en Nutrición. De hecho, no me habían dado ningún pago; la universidad me aceptó para empezar mis estudios con la certificación firmada, sellada por el Ifarhu y mi contrato firmado... pero el Ifarhu básicamente les dijo que estaban reconsiderando mi caso y luego entonces me desalojaron de donde estaba viviendo".

Yechivi se vio obligada a abandonar sus estudios y ahora se encuentra en pausa, a la espera de una solución.

Los estudiantes afectados son aquellos cuyos expedientes no fueron refrendados durante la transición del anterior gobierno, expresó la representante del grupo de estudiantes.

Tanto Valdés como Yechivi hicieron un llamado al presidente de la República para que intervenga en la situación. "Nosotros consideramos que, si la máxima autoridad de nuestro país nos está apoyando y está diciendo, 'páguenle a los muchachos', eso es lo que nosotros necesitamos", afirmó la madre de familia.

Valdés enfatizó que los estudiantes son víctimas de esta situación y que se les está coartando su derecho a la educación. "No es posible que haya personas que sí son, digamos, que cometieron... una falta. Entonces, a esa persona que la investiguen, que la llamen, que hagan lo que tengan que hacerse, pero nuestros hijos que son víctimas, nosotros necesitamos que todos los que están en este proceso... se pongan la mano en el corazón, que tengan empatía con nuestros hijos".

Ayer, en TVN Noticias, Gabriel Cajiga, director del Ifarhu, indicó que solicitaría a la Asamblea Nacional un traslado de partida de 55 millones de dólares urgentes para poder hacerle frente a los pagos adeudados.