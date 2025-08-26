IMA anuncia suspensión temporal de ventas en agroferias, tiendas y distribuidoras del 1 al 5 de septiembre

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó hoy sobre una suspensión temporal de las actividades de venta en todas sus agroferias, tiendas y distribuidoras a nivel nacional.

Esta medida, que entrará en vigor desde el lunes 1 de septiembre hasta el viernes 5 de septiembre de 2025, se debe a la realización de importantes actividades de logística interna. Entre estas acciones se incluyen la limpieza de bodegas y depósitos, así como el desarrollo de inventarios y registros de informes necesarios para garantizar la eficiencia operativa y la calidad del servicio ofrecido a los consumidores.

Durante este periodo, no se realizarán ventas en ninguna de las instalaciones del IMA en todo el territorio panameño. Sin embargo, se asegura que el proceso de venta se reanudará normalmente a partir del sábado 6 de septiembre de 2025.

El IMA agradece de antemano la comprensión y paciencia de la ciudadanía por esta medida temporal, esencial para mantener altos estándares de gestión y abastecimiento.

¿Por qué esta suspensión?

La pausa en las operaciones comerciales permite al Instituto llevar a cabo tareas críticas de mantenimiento y organización interna, fundamentales para optimizar su cadena de suministro y asegurar un mejor servicio a largo plazo. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura agropecuaria del país y mejorar la experiencia del consumidor.

Información útil para consumidores