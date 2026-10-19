Imhpa alerta sobre lluvias y riesgo de deslizamientos en zonas afectadas por el terremoto

El meteorólogo también advirtió sobre tormentas en áreas marítimas del Caribe y el Pacífico, que podrían representar riesgos para las actividades que se desarrollen en estas zonas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene bajo vigilancia todo el territorio nacional ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas durante esta semana, con precipitaciones de mayor intensidad en sectores del interior del país y la península de Azuero.

Emanuel Velásquez, meteorólogo del Imhpa, explicó que entre las áreas donde se esperan los mayores acumulados de lluvia están las provincias de Chiriquí, Herrera y Los Santos, parte de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y las zonas montañosas de Coclé.

Estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos, saturación de los suelos y deslizamientos, especialmente en comunidades que ya han sido impactadas por el reciente sismo.

En la ciudad de Panamá también se prevén precipitaciones significativas, principalmente durante las tardes, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones y calles anegadas.

De acuerdo con el pronóstico, gran parte del país tendrá mañanas cálidas, con nubosidad dispersa, mientras que las condiciones cambiarán durante la tarde, cuando se esperan lluvias y tormentas eléctricas.

En el Caribe, particularmente en Colón, la comarca Guna Yala y el norte de Veraguas, se prevén precipitaciones intermitentes tanto durante el día como en horas de la noche.

El meteorólogo también advirtió sobre tormentas en áreas marítimas del Caribe y el Pacífico, que podrían representar riesgos para las actividades que se desarrollen en estas zonas.

¿Qué está provocando las lluvias?

Velásquez indicó que las condiciones están relacionadas con la interacción de sistemas de baja presión, la zona de convergencia intertropical y los flujos de viento en distintos niveles de la troposfera.

Esta combinación favorece la formación de abundante nubosidad y tormentas que podrían generar una intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Ante este panorama, el Imhpa recomienda mantener las precauciones en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, con especial atención a las comunidades afectadas por el terremoto y sus réplicas.

Información de Jocelyn Mosquera

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