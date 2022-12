Incertidumbre y dudas entre trabajadores de Minera Panamá

Entre el grupo de trabajadores de Minera Panamá existen dudas e incertidumbre, luego del anuncio del presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre el cierre de operaciones de la empresa minera.

Carlos González, dirigente sindical de los trabajadores de la empresa minera señaló, que el mandatario no dejó en claro la situación del proyecto y en específico el tema del empleo, de la fuerza laboral que son quienes realmente extraen el material que los mantiene junto con la empresa en este escenario.

Lamentó que no hayan recibido una explicación previa, sobre todo, por parte de la empresa , cuya posición no es de sorprender y del gobierno, que considera no los ha tomado en cuenta a los trabajadores.

Este proyecto, abarca una fuerza laboral proveniente de varias provincias, en específico de la provincia de Coclé, del corregimiento Omar Torrijos y la provincia de Panamá. Según González, son entre 3,000 a 4,000 trabajadores directos de la empresa, pero también existen quienes laboran con contratistas.

Para González, si bien se dijo que se mantendrán los empleos directos para seguir con las labores de extracción u operaciones de primera línea, el tema de los servicios alternos habría que aclararlo.

El ambiente en la mina, cuenta el dirigente, está normal, sin embargo, existen muchas dudas, que debe ser aclaradas por tanto por el Ministerio de Trabajo, como por el Ministerio de Comercio e Industrias.

En tanto, la ministra de Trabajo, Doris Zapata, anunció en Twitter que "el bienestar de los trabajadores y los empleos que se generan en Cobre Panamá han sido siempre una prioridad para el Gobierno".

Anunció que desde ayer iniciaron jornadas de reuniones con trabajadores. "El primero fue el Sindicato UTRAMIPA, para orientarlos en cuanto a sus derechos en este escenario".