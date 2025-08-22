Innovación educativa: Avanza modelo implementado por ITSE/Tecnológico de Monterrey

La meta del ITSE es ambiciosa: lograr que más del 70% de sus académicos incorporen progresivamente el ABR en su práctica docente durante los próximos ocho meses.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) avanza en la implementación del Aprendizaje Basado en Retos (ABR), un innovador modelo educativo que busca alinear la teoría con la práctica, respondiendo directamente a las necesidades del sector productivo y la sociedad. Esta transformación es posible gracias a una alianza estratégica con el reconocido Tecnológico de Monterrey de México.

Según Suzanne Sáez, subgerente de Calidad y Desarrollo del ITSE Educación Superior de Ciclo Corto, el ABR representa un "hito que marca un antes y un después" para la institución. "He sido testigo directo de cómo el ABR está transformando no solo las aulas, sino también la mentalidad de nuestros docentes y estudiantes", afirmó Sáez, destacando que esta metodología fomenta la motivación, fortalece el pensamiento crítico y sitúa al estudiante "en el centro de su propio aprendizaje".

La colaboración con el Tecnológico de Monterrey se basa en el intercambio de metodologías, experiencias y prácticas exitosas, con el objetivo de dotar a los docentes del ITSE de herramientas para preparar a los estudiantes ante los desafíos reales del mundo laboral. Los resultados de esta alianza ya son evidentes: 74 académicos del ITSE han sido certificados en ABR y han llevado a cabo pruebas piloto con grupos de estudiantes.

Estos pilotos demostraron que los estudiantes "cuentan con mayor motivación al enfrentar retos vinculados con la industria, tienen aprendizajes más profundos gracias a la integración de teoría/práctica y desarrollan el pensamiento crítico, creatividad y capacidad de solución de problemas complejos". Los académicos certificados aseguran que el ABR les ha permitido rediseñar sus clases, transformando a los estudiantes en "agentes que solucionan problemas reales".

Un proyecto con visión de país

La consolidación del ABR en el ITSE trasciende la simple innovación metodológica para convertirse en un "auténtico proyecto país". Este modelo integra a socios del sector productivo y entidades del Estado, creando un ecosistema colaborativo donde la educación y la solución de problemas reales son el eje central.

La meta del ITSE es ambiciosa: lograr que más del 70% de sus académicos incorporen progresivamente el ABR en su práctica docente durante los próximos ocho meses. La institución califica el acompañamiento técnico del Tecnológico de Monterrey como invaluable, y los resultados iniciales sugieren que la transformación es posible.

El ITSE apuesta por un modelo de enseñanza que no solo eleve la calidad de la educación técnica en Panamá, sino que también posicione a la institución como un referente regional en innovación educativa. "La implementación del ABR en el ITSE... no es un fin en sí mismo, sino un medio para formar profesionales que puedan transformar su entorno desde la técnica, la innovación y el pensamiento crítico", concluyó Sáez.