Inspección por denuncia de cacería termina revelando tala ilegal en Cacao de Capira

Capira, Panamá Oeste/Una inspección coordinada en el corregimiento de Cacao, distrito de Capira, terminó revelando una operación de tala ilegal y procesamiento de madera, pese a que las autoridades acudían inicialmente a atender una denuncia por presunta cacería en el sector de Las Negritas.

El operativo fue realizado por personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Capira, unidades de la Policía Ambiental y funcionarios del Polígono de Tiro Emperador, quienes se desplazaron hacia el punto señalado en la denuncia.

Durante el recorrido, las autoridades identificaron una zona donde se realizaba extracción y procesamiento de madera de la especie espavé, actividad que no contaba con los permisos correspondientes.

De acuerdo con Geraldo Aisprúa, técnico de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, tras verificar la situación se citó al presunto responsable. La madera fue decomisada y trasladada a la sub-agencia de Cacao, donde permanecerá bajo custodia mientras avanzan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

MiAMB reiteró su compromiso con la protección de los recursos forestales e hizo un llamado a la población a denunciar actividades que amenacen la biodiversidad y los bosques del país.