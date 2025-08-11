Panamá prevé lluvias por encima del promedio en varias regiones de agosto a octubre de 2025

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica que, durante el trimestre de agosto-octubre de 2025, varias provincias registrarán acumulados de lluvia superiores a lo habitual, impulsados por factores como la actividad de ondas tropicales, la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y sistemas de baja presión.

Según el boletín de pronóstico climática presentado este lunes 11 de agosto por la entidad, en agosto se espera que la provincia de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, el centro de Veraguas y el occidente de Herrera experimenten precipitaciones por encima del promedio histórico.

El resto del país presentaría un comportamiento dentro de los rangos normales. El mes iniciará con la llamada segunda canícula —un periodo seco temporal—, seguida de un repunte de lluvias debido a condiciones atmosféricas de baja presión en la región.

Para septiembre, uno de los meses más lluviosos del año en la vertiente del Pacífico, el Imhpa anticipa un aumento de las precipitaciones en Chiriquí, Bocas del Toro, el centro y sur de Veraguas, así como en Herrera. La influencia indirecta de huracanes en el mar Caribe podría provocar episodios de intensas lluvias en pocos días.

En octubre, se proyectan aguaceros y tormentas eléctricas de gran intensidad, especialmente en Chiriquí, Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé, Herrera, Coclé, el norte de Los Santos y Panamá Oeste.

Este mes suele registrar fuertes vientos tanto del Pacífico como del noreste, lo que favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Hacia finales de mes, el efecto indirecto de huracanes podría ocasionar temporales e inundaciones en zonas bajas, particularmente en Chiriquí.

En cuanto al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), la NOAA y otros centros internacionales mantienen la previsión de condiciones neutrales al menos hasta octubre, con una ligera probabilidad de que se desarrollen características de La Niña hacia finales de año, aunque sin cumplir los umbrales para considerarlo un evento plenamente establecido.

El Imhpa recordó que, aunque los pronósticos climáticos ofrecen una estimación general de lluvias acumuladas, pueden registrarse eventos puntuales de alta intensidad. Por ello, recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines meteorológicos diarios. Para conocer el boletín completo, puede ingresar AQUÍ.