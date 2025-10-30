Instituto de Geociencias registró sismo de magnitud 5.1 al norte de la comarca Guna Yala

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó este jueves, 30 de octubre, un evento sísmico preliminar de magnitud 5.1 y una profundidad de 10 kilómetros, localizado cerca de la costa norte de Colombia, a 114 kilómetros al noreste de Tortí.

De acuerdo con el informe oficial, el sismo fue detectado a las 7:58 p.m., hora local, y la información fue actualizada a las 8:05 p.m., tras una revisión técnica de los datos iniciales, confirmando que el evento se registró al norte de la comarca Guna Yala.

El Instituto de Geociencias mantiene el evento en estado preliminar, por lo que los parámetros podrían ser ajustados conforme se recopile información adicional de las estaciones sísmicas de la región.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni afectaciones en territorio panameño asociados a este movimiento telúrico.

Según el informe, quedó registrado por estaciones de Colón, Panamá Este, Centro y Oeste, Darién, incluso Taboga, y otras provincias.

