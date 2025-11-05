Ifarhu: Segundo pago del Pase-U continuará este jueves 6 de noviembre en escuelas de Panamá

Este desembolso beneficia a más de 771.000 jóvenes, con una inversión global de 84 millones de dólares.

Pago de Pase-U del Ifarhu
Pago de Pase-U del Ifarhu / TVN

Ciudad de Panamá/Tras la pausa de fiestas patrias, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará este jueves 6 de noviembre con la entrega de cheques del segundo pago del programa PASE-U, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media en distintas regiones del país, según lo establecido en el cronograma. Este desembolso beneficia a más de 771.000 jóvenes, con una inversión global de 84 millones de dólares.

Previamente, se desarrollaron jornadas de pago entre el 27 y el 31 de octubre en las zonas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito, con una inversión superior a los 24.4 millones de dólares, beneficiando a más de 213,000 estudiantes de estas zonas.

Jueves 6 de noviembre

Los centros de pago habilitados en el corregimiento de Betania son:

  • C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira
  • Instituto América
  • Centro Educativo Comunitario San Antonio
  • Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
  • Colegio Cristiano El Buen Pastor
  • Escuela José Agustín Arango
  • Colegio Bilingüe Los Ángeles
  • Escuela Manuel E. Amador
  • I.P.H.E. Betania: Escuela Nacional de Ciegos I.P.H.E., Escuela Nacional de Sordos, Escuela Programa de Autismo
  • En la sede del Ifarhu, se entregará al I.P.T. de Comercio y el Colegio Santa Familia

Viernes 7 de noviembre

Los centros de pago habilitados en Ciudad de Panamá son:

  • En el corregimiento de San Francisco, el Colegio Adventista Metropolitano y la Escuela Franco Panameña Louis Pasteur;
  • Corregimiento de Pueblo Nuevo, el C.E.B.G. Francisco Arias Paredes, la Escuela Básica General El Buen Pastor Catedral de Vida y el Colegio Santa Marta;
  • Y en el corregimiento de Curundú, la Escuela Artes y Oficios M.L.V. y el Centro Educativo Marie Poussepin.

