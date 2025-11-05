Ifarhu: Segundo pago del Pase-U continuará este jueves 6 de noviembre en escuelas de Panamá

Este desembolso beneficia a más de 771.000 jóvenes, con una inversión global de 84 millones de dólares.

Ciudad de Panamá/Tras la pausa de fiestas patrias, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará este jueves 6 de noviembre con la entrega de cheques del segundo pago del programa PASE-U, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media en distintas regiones del país, según lo establecido en el cronograma. Este desembolso beneficia a más de 771.000 jóvenes, con una inversión global de 84 millones de dólares.

Previamente, se desarrollaron jornadas de pago entre el 27 y el 31 de octubre en las zonas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito, con una inversión superior a los 24.4 millones de dólares, beneficiando a más de 213,000 estudiantes de estas zonas.

Jueves 6 de noviembre

Los centros de pago habilitados en el corregimiento de Betania son:

C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira

Instituto América

Centro Educativo Comunitario San Antonio

Instituto Bilingüe Santa María La Antigua

Colegio Cristiano El Buen Pastor

Escuela José Agustín Arango

Colegio Bilingüe Los Ángeles

Escuela Manuel E. Amador

I.P.H.E. Betania: Escuela Nacional de Ciegos I.P.H.E., Escuela Nacional de Sordos, Escuela Programa de Autismo

En la sede del Ifarhu, se entregará al I.P.T. de Comercio y el Colegio Santa Familia

Viernes 7 de noviembre

Los centros de pago habilitados en Ciudad de Panamá son:

En el corregimiento de San Francisco, el Colegio Adventista Metropolitano y la Escuela Franco Panameña Louis Pasteur;

Corregimiento de Pueblo Nuevo, el C.E.B.G. Francisco Arias Paredes, la Escuela Básica General El Buen Pastor Catedral de Vida y el Colegio Santa Marta;

Y en el corregimiento de Curundú, la Escuela Artes y Oficios M.L.V. y el Centro Educativo Marie Poussepin.

