Ifarhu: Segundo pago del Pase-U continuará este jueves 6 de noviembre en escuelas de Panamá
Este desembolso beneficia a más de 771.000 jóvenes, con una inversión global de 84 millones de dólares.
Ciudad de Panamá/Tras la pausa de fiestas patrias, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará este jueves 6 de noviembre con la entrega de cheques del segundo pago del programa PASE-U, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media en distintas regiones del país, según lo establecido en el cronograma. Este desembolso beneficia a más de 771.000 jóvenes, con una inversión global de 84 millones de dólares.
Previamente, se desarrollaron jornadas de pago entre el 27 y el 31 de octubre en las zonas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito, con una inversión superior a los 24.4 millones de dólares, beneficiando a más de 213,000 estudiantes de estas zonas.
Jueves 6 de noviembre
Los centros de pago habilitados en el corregimiento de Betania son:
- C.E.B.G. Octavio Méndez Pereira
- Instituto América
- Centro Educativo Comunitario San Antonio
- Instituto Bilingüe Santa María La Antigua
- Colegio Cristiano El Buen Pastor
- Escuela José Agustín Arango
- Colegio Bilingüe Los Ángeles
- Escuela Manuel E. Amador
- I.P.H.E. Betania: Escuela Nacional de Ciegos I.P.H.E., Escuela Nacional de Sordos, Escuela Programa de Autismo
- En la sede del Ifarhu, se entregará al I.P.T. de Comercio y el Colegio Santa Familia
Viernes 7 de noviembre
Los centros de pago habilitados en Ciudad de Panamá son:
- En el corregimiento de San Francisco, el Colegio Adventista Metropolitano y la Escuela Franco Panameña Louis Pasteur;
- Corregimiento de Pueblo Nuevo, el C.E.B.G. Francisco Arias Paredes, la Escuela Básica General El Buen Pastor Catedral de Vida y el Colegio Santa Marta;
- Y en el corregimiento de Curundú, la Escuela Artes y Oficios M.L.V. y el Centro Educativo Marie Poussepin.
